La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, a été qualifiée de « sale voleuse » par des fans qui disent qu’elle « savait que son mari Tom Girardi avait volé » des clients.

Bravo les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réactions à la Hulu spécial La femme au foyer et l’arnaqueur, qui a été créée lundi.

13 La star de RHOBH, Erika, a été qualifiée de « sale voleuse » Crédit : Instagram

13 Les fans ont affirmé qu’Erika savait que Tom avait volé de l’argent à ses clients Crédit : Hulu

13 De nombreux téléspectateurs ont critiqué la star de télé-réalité sur Twitter Crédit : Twitter

Le documentaire révèle le fonctionnement interne de la carrière juridique du multimillionnaire et les habitudes de dépenses exagérées de sa femme.

Un nombre de RHOBH fans accusés Erika, 49 ans, de savoir ce que Tom, 82 ans, faisait avant d’avoir prétendument détourné des victimes qu’il s’était engagé à protéger alors qu’il les représentait contre des géants de l’entreprise devant les tribunaux.

Une personne a écrit : « Je suis dégoûté #erikajayne Sait que cette fille n’est pas stupide, vous savez qu’elle a appris des trucs de Tom. C’est une sale voleuse mais elle n’est pas stupide, elle doit payer.

Un autre a ajouté : « Regarder l’histoire horrible de la façon dont Erika Jayne et son mari ont volé ces pauvres brûlés. Vraiment dégoûtant et Erika devait savoir que je suis tellement consterné que je ne peux pas croire @BravoTV et #RHOBH employez ces animaux! Honte à toi aussi, le karma est ab *** h.

13 Les fans ont qualifié Erika de « sale voleuse » Crédit : Twitter

13 Une personne suivante a qualifié la situation d' »histoire horrible » Crédit : Twitter

En taguant Erika, un troisième intervint : « Toi et ton mari allez en enfer. »

La critique s’est poursuivie alors qu’un autre téléspectateur a écrit: « Wow les gars, wow, il est impossible qu’Erika Jayne ne le sache pas. »

À côté d’un gif du personnage de Schitt’s Creek Stevie Budd disant « tu es un monstre », une personne suivante a commenté : « Pour mémoire, Erika Jayne/Girardi me rend malade. »

Le nouveau doc ​​examine les pratiques juridiques douteuses de Tom alors qu’il travaillait comme avocat de premier plan à Los Angeles, qui a contribué à rendre possible le style de vie extrêmement somptueux d’Erika.

13 De nombreux fans ont convenu qu’Erika semblait savoir ce que faisait Tom Crédit : Twitter

13 Une autre personne a déclaré que les ex la rendaient « malade » Crédit : Twitter

13 Le nouveau Hulu spécial documente l’arrestation pour détournement de fonds de Tom Crédit : Bravo

L’ami de l’avocat, l’avocat de LA et ancien président du Barreau Brian Kabateck, a déclaré que la façon dont le multimillionnaire était représenté sur le RHOBH était mauvaise pour sa carrière et montrait que le couple vivait au-dessus de ses moyens.

Brian a déclaré dans le documentaire : « Le plus épouvantable était probablement de dire qu’ils avaient deux avions. Et c’est franchir la ligne dans ce que nous faisons. Nous représentons des personnes victimisées par les grandes entreprises et les riches.

«Et ici, vous dites que vous êtes super riche. Et que vous êtes fondamentalement l’homme. Nous poursuivons l’homme ! Vous ne voulez pas être l’homme et il montre aux gens qu’il est l’homme. »

Les victimes de Tom apparaissent également dans le document alors qu’elles parlent de leur expérience avec l’avocat et expliquent comment il les aurait arnaquées.

13 D’anciens amis et clients de l’avocat se sont prononcés contre lui dans le doc Crédit : Hulu

13 La star de Bravo a demandé le divorce en novembre

13 Erika a utilisé l’argent de Tom pour suivre son style de vie luxueux Crédit : Bravo

De retour en novembre, Erika a choqué le monde quand elle a demandé le divorce de Tom après 21 ans ensemble.

On a prétendu plus tard que Tom avait trompé Erika plusieurs fois et elle s’en était remise, alors que l’avocat n’a jamais nié ni confirmé les allégations.

Suite à la demande de divorce, Tom a commencé à être frappé par un procès après un procès pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat.

Erika a été encordée car il a été affirmé qu’ils maintenaient leur style de vie luxueux avec l’argent qu’il aurait volé à ses clients.

13 Sa richesse est pleinement exposée pendant RHOBH Crédit : Bravo

cependant, Erika a nié avoir jamais su ce que Tom faisait et comment il a financé leur mode de vie.

Une source a dit Nous hebdomadaire: « Erika ignorait totalement les allégations très graves qui étaient portées contre Tom devant le tribunal.

« Tom a toujours géré toutes les finances et c’est ainsi qu’ils ont géré les choses. Erika se sent trahie par Tom parce qu’elle lui faisait totalement confiance.