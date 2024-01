Erika Ayers Badan, PDG de Barstool Sports, démissionne

Après plus de sept ans à la tête de Barstool Sports – et à la suite de la vente malheureuse de l’entreprise en 2023 – Erika Ayers Badan a annoncé mardi qu’elle démissionnait de son poste de PDG.

L’été dernier, le fondateur de Barstool Sports, Dave Portnoy, a racheté le site au casino et opérateur de jeux en ligne Penn Entertainment pour 1 $. Cela s’est produit après que Penn Entertainment ait payé un total d’environ 550 millions de dollars pour acquérir le contrôle à 100 % de Barstool, quelques mois avant de décider de se séparer de Barstool.

“Les deux dernières années, c’était tout le temps Penn”, a écrit Ayers Badan dans un message d’adieu aux employés de Barstool. «C’était un exercice d’équilibre et une sorte d’exercice futile – essayer de générer des paris tout en protégeant un bateau pirate tout en le contorsionnant subtilement pour en faire quelque chose de plus prévisible, pacifiable et projetable pour correspondre à une société de casino. L’année dernière, nous avons vendu l’entreprise à deux reprises. D’abord à Penn pour 550 millions de dollars, puis à Dave pour 1 $. Cela semble fou et ça l’était.

Aujourd’hui, Barstool Sports, basé à New York, « est de retour comme il se doit », a écrit Ayers Badan. “Un bateau pirate avec Dave à la barre… J’ai fait ce pour quoi je suis venu ici et bien plus que je n’aurais jamais pu imaginer et maintenant c’est à votre tour de le faire avancer.”

Ayers Badan a ajouté : « Mon séjour chez Barstool m’inspirera pour toujours. Je t’ai tout donné. Merci de m’avoir donné tellement plus.

Ayers Badan (anciennement Nardini) a rejoint Bartstool à l’été 2016, à l’époque où la société était détenue majoritairement par le groupe Chernin de Peter Chernin. Elle était auparavant directrice du marketing chez AOL.

Dans un post mardi sur X/Twitter, Portnoy a écrit, « Il ne fait aucun doute que @erika_ était parfaite et probablement la seule qui nous convenait. Cela a été tout un parcours et nous n’aurions pas pu le faire sans elle. Elle était tout ce dont je rêvais et plus encore en tant que PDG.

Dans sa note adressée aux employés de Barstool, Ayers Badan a déclaré : « Au fond, je suis venue ici pour travailler avec Dave. J’ai immédiatement aimé Dave et je lui ai fait confiance… Il n’y a personne de mieux que Dave pour garantir que Barstool durera longtemps dans le futur, comme il était prévu.

Lorsqu’elle a rejoint l’entreprise, « les attentes étaient faibles, les hypothèses d’échec étaient probablement élevées », selon Ayers Badan. Elle affirme que Barstool a dépassé ses objectifs quinquennaux en 20 mois et qu’à ce jour, ses revenus ont augmenté de 5 000 % depuis son arrivée en juillet 2016.