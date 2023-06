Erika Alexander ouvre la deuxième saison de « Run The World »

Avez-vous suivi la saison 2 de Courez le monde sur STARZ ?

Erika Alexander joue un magnat des médias sur « Run The World », a une entreprise de médias dans la vraie vie

Nous adorons la nouvelle saison et nous étions vraiment ravis de voir que le personnage d’Erika Alexander, Barb, était de retour pour la deuxième saison, malgré le départ d’Andrea Bordeaux de la série. Si vous vous souvenez, le personnage d’Andrea, Ella, a travaillé pour Barb sur son site Web.

Nous avons pensé que c’était une sorte de tournure ironique qu’Alexandre joue un personnage avec une entreprise de médias parce que dans la vraie vie, elle a aussi une entreprise de médias – Color Farm Media !

« J’ai passé toute ma vie maintenant, près de 40 ans, devant la caméra et j’ai appris quelques choses à ce sujet », a déclaré Alexander, directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden. « J’ai appris très tôt que je n’avais pas autant de pouvoir que je le voulais et j’ai aussi appris que je n’avais pas les compétences dont j’avais besoin pour aller de l’avant, que je devais m’apprendre de nouvelles choses et que prendre du temps. Je suis donc devenu écrivain, mais il a fallu plus d’une décennie non seulement pour gagner ma confiance, mais aussi pour que les gens sachent que je pouvais écrire.

« J’ai aussi appris que si je voulais voir des changements dans les médias, je devais le faire moi-même, alors j’ai créé Color Farm Media avec mon partenaire Ben Arnon. Notre objectif était de changer le visage des médias, nous nous sommes donc appelés « La Motown du cinéma, de la télévision et de la technologie ». Nous sommes là-bas pour le faire avec Bon problème, produire cela, qui était notre premier film, la grande Dawn Porter a réalisé, puis j’ai également co-réalisé un film sur les réparations appelé Le gros retour et aussi À la recherche de Tamika c’est quelque chose que nous avons fait avec Charlemagne le dieu et Kevin Hart, ce qui est cool parce que nous avons remporté le DuPont Columbia Award, ce qui est très important, donc j’en suis très heureux.

Voir! Nous vous avions dit qu’elle était une patronne à l’écran et hors écran !

Erika Alexander n’était pas sûre que son personnage continuerait après la sortie d’Andrea Bordeaux de STARZ Show

Vous vous souviendrez peut-être que Bordeaux a été très franc sur le fait d’avoir été licencié pour avoir refusé la vaccination pendant la pandémie de COVID-19. En raison du lien de son personnage avec Bordeaux, Alexander dit qu’elle n’était pas sûre de ce qui arriverait à son personnage au début, mais les scénaristes ont choisi d’envoyer Ella travailler sur son livre au Mexique, tandis que le personnage d’Alexander, Barb, continue d’agir comme un ami de confiance. à Renée, Sondi et Whitney.

« Personne n’est sûr de rien et je dois dire que je voulais voir ce qu’ils allaient faire avec le personnage à l’avenir », a déclaré Alexander à propos de son personnage Barb. « Barb est toujours centrée sur une conversation générationnelle entre jeunes femmes et cela pourrait encore arriver et elle les avait côtoyées, mais maintenant elle est forcée d’être avec elles d’une manière différente. Ils la veulent comme conseillère… Elle n’est pas vraiment intéressée, mais elle va le faire parce qu’elle est coquine et qu’elle est intéressée et qu’elle a beaucoup à donner. Il y a beaucoup d’orientations et de conseils qu’elle veut leur donner et cela s’est donc passé de manière très transparente et j’ai eu du plaisir à le faire.

Saison 2 de Courez le monde est actuellement diffusé sur STARZ avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine le vendredi.