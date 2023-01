Erik ten Hag: Weghorst et Dalot non disponibles pour le derby de Manchester car Martial est un doute

Erik ten Hag a confirmé que Wout Weghorst ne pourra pas jouer pour Manchester United lors du derby de samedi contre son rival City à Old Trafford.

L’athlétisme a rapporté jeudi que United ont convenu d’un accord à signer Weghorst en prêt de Burnleyl’attaquant étant sur le point de quitter Besiktas.

Le club turc recevra une indemnité de 2,5 millions de livres sterling de United pour mettre fin prématurément à la période de prêt de l’attaquant de 30 ans.

On espérait que Weghorst signerait à temps pour le match contre City, mais Ten Hag a déclaré que l’international néerlandais ne serait pas disponible pour le match.

Interrogé sur l’accord Weghorst et s’il serait disponible pour le match, Ten Hag a déclaré: “Nous sommes proches (de l’accord) mais il ne sera pas disponible pour demain.

United entre dans le derby à quatre points de City à la quatrième place, sachant qu’il peut réduire le déficit à un avec une victoire au coup d’envoi précoce.

Ten Hag a été interrogé sur les nouvelles de l’équipe avant le match, où il a noté que l’arrière droit Diogo Dalot manquerait le match et que l’attaquant Anthony Martial est un doute.

Il a ajouté : « Diogo Dalot n’est pas disponible. Anthony Martial s’est entraîné ce matin, il faut attendre comment il a récupéré.

« S’il est disponible, ce sera décidé demain. C’est une petite chose dans sa jambe.

Pressé de savoir s’il y aurait un changement si Martial n’était pas disponible, Ten Hag a déclaré: “Weghorst n’était pas disponible ces dernières semaines, donc ce serait un bonus s’il l’était, mais j’espère que ce serait bientôt, mais nous gagnons aussi beaucoup de jeux sans Antoine Martial.

United pourrait passer à la troisième place et à moins de six points du leader de la ligue Arsenal avec une victoire, et ils affronteront l’équipe du nord de Londres le 22 janvier aux Emirats.

(Photo : Getty Images)