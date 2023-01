Erik ten Hag tempère les attentes du titre de Manchester United après la victoire du derby: “Les fans peuvent rêver mais nous ne le sommes pas”

Erik ten Hag a prêché la prudence quant à l’idée que Manchester United puisse être un prétendant au titre de Premier League.

United a vaincu Manchester City samedi malgré un retard d’un but. Ils sont passés à seulement six points d’Arsenal, qui a un match en moins, avec la victoire.

Mais le Néerlandais a refusé de s’emballer et après le match, il a déclaré : « Les fans peuvent rêver mais nous ne le sommes pas, nous devons garder les pieds sur terre et faire face à notre jeu qui a beaucoup à améliorer.

“Cela ne peut pas arriver qu’après la mi-temps, nous perdions autant de contrôle dans le match. C’est aussi le football de haut niveau – les petits détails ont un grand impact, nous devons continuer à travailler là-dessus.

Ten Hag a également salué l’attitude de ses joueurs. Bruno Fernandes a marqué un égaliseur controversé pour United avant que Marcus Rashford ne marque le but gagnant.

Le joueur de 52 ans a déclaré: “Nous parlons souvent d’équipes dans le développement de tactiques, mais l’une des tâches principales d’un manager est de travailler sur la mentalité de l’équipe et cette mentalité comporte de nombreux éléments.

“L’un est la résilience et la détermination et je pense que cette équipe se développe beaucoup là-dedans, face aux revers et aux moments douloureux et continue dans les revers comme un but contre.

“De plus, les joueurs ont de l’expérience et ils savent (en) un moment que les jeux peuvent changer et ils sont bien meilleurs pour gérer les situations.”

