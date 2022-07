Erik ten Hag sur les chances de Cristiano Ronaldo de prolonger son contrat avec Man United

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a, lundi, fourni une nouvelle mise à jour sur l’avenir de l’attaquant en fuite Cristiano Ronaldo.

La nouvelle que les supporters de Manchester United du monde entier redoutaient est bien sûr arrivée il y a quinze jours.

Cela a pris la forme de la confirmation que l’attaquant vedette Ronaldo avait informé les pouvoirs en place à Old Trafford de son désir de partir, si une offre appropriée pour ses services était déposée.

Le joueur de 37 ans serait désireux d’éviter une saison exerçant son métier en dehors de la Ligue des champions si tard dans son illustre carrière, ayant été naturellement déçu par les développements dans la moitié rouge de Manchester depuis son retour il y a 12 mois.

🔺 EXCLUSIF : Cristiano Ronaldo a demandé à être autorisé à quitter Manchester United si le club de Premier League recevait une offre satisfaisante dans la fenêtre de transfert https://t.co/yx8POGB5M4 – Times Sport (@TimesSport) 2 juillet 2022

Les deux semaines qui ont suivi, à leur tour, ont inévitablement été remplies de rumeurs et de rapports sur l’endroit exact où Ronaldo est susceptible d’atterrir ensuite.

À ce stade, Chelsea, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, l’AS Roma et Naples ont tous été désignés comme des points d’atterrissage potentiels pour l’attaquant vétéran.

Et pourtant, dans l’état actuel des choses, le scénario le plus probable à la fin de l’été est en fait celui qui voit Ronaldo rester à Old Trafford.

Cela est dû à une combinaison d’un manque d’offres appropriées et de la volonté d’Erik ten Hag de garder le fer de lance central de son équipe.

S’adressant aux médias lundi, cela n’a donc pas été une surprise lorsque le sujet de l’avenir de Ronaldo a été, une fois de plus, posé au directeur de Manchester United.

Ten Hag, cependant, est resté tout à fait inébranlable.

Après avoir répété que le Portugais n’était absolument “pas à vendre”, la dernière instillation sur le banc d’Old Trafford est même allée jusqu’à suggérer que Ronaldo pourrait finalement prolonger son mandat au-delà de l’été 2023 :

Erik ten Hag : « Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre. J’ai planifié avec lui et j’ai hâte de travailler avec lui. La situation est toujours la même. Je suis bien informé – il a aussi une option pour une saison supplémentaire » 🚨🔴 #MUFC « Ronaldo pourrait-il rester au-delà de cette saison ? Oui”, a-t-il ajouté. pic.twitter.com/ZhUHARoQrf — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 18 juillet 2022

Man United en “pourparlers avancés” pour recruter le défenseur de la Ligue 1

Révélé: Comment le budget de transfert de Manchester United se compare-t-il à d’autres grands clubs