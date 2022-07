Erik ten Hag sur l’effondrement de deux buts de Man United Le manque de concentration était “inacceptable”

Erik ten Hag a accusé Manchester United de manquer de concentration après avoir fait match nul 2-2 avec Aston Villa à Perth et a qualifié leur capitulation de deux buts d'”inacceptable”.

United a pris les devants 2-0 au stade Optus grâce à Jadon Sancho et à un but contre son camp de Matty Cash. Mais Villa a riposté en seconde période, d’abord par Leon Bailey, puis une tête de Calum Chambers avec la dernière action du match.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Ten Hag a déclaré par la suite qu’il était satisfait de la performance de la première mi-temps sur un terrain difficile sous de fortes pluies dans l’ouest de l’Australie, mais a livré une évaluation brutale des 45 secondes.

“Nous avons eu beaucoup de mouvement derrière la ligne défensive, marqué deux superbes buts, donc nous menions 2-0 à la mi-temps, puis notre concentration a chuté”, a déclaré Ten Hag.

“Il se peut que les gars soient fatigués mais ce n’est pas une excuse. Ils doivent être performants et c’est ce que nous n’avons pas fait en deuxième mi-temps. En première mi-temps, nous étions vraiment bons.”

Le terrain a été utilisé 24 heures plus tôt par Leeds United et Crystal Palace et le match n’a été autorisé qu’après une inspection du terrain.

Les conditions difficiles n’ont pas aidé le déroulement du match, mais Ten Hag a refusé de chercher une excuse par la suite et a de nouveau reproché à ses joueurs de ne pas avoir remporté quatre victoires sur quatre lors de la tournée en Thaïlande et en Australie.

“C’était l’objectif”, a-t-il déclaré.

“Je ne veux pas faire d’excuses sur le terrain ou la météo. Peu importe ce que nous devons jouer.

“Le football est un sport d’erreurs et nous devons réduire les erreurs. C’est clair mais j’ai vu beaucoup de progrès au cours de ces deux semaines.

Erik ten Hag a mené Manchester United à trois victoires et un match nul lors de sa première pré-saison au club. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

“En première mi-temps, j’ai vu un très bon football, contrôlant et dominant vraiment le jeu, mais nous devons apprendre de ce qui s’est passé en seconde mi-temps. Il n’est pas possible que vous fassiez 2-0 et que vous le jetiez ensuite.

“C’est ce que je viens de dire dans le vestiaire, une baisse de concentration est inacceptable mais pour la saison, je suis heureux car maintenant je peux leur dire que cela ne peut pas arriver.

“Nous devons sortir du vestiaire et revenir dans votre plan et votre concentration et revenir à votre performance et c’est ce que nous n’avons pas fait.”

Le gardien David De Gea aurait peut-être fait mieux avec le but de Chambers, marqué après un corner de Villa depuis la droite, mais Ten Hag a refusé de blâmer son gardien.

“Je dois le revoir”, a-t-il dit.