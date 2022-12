Erik ten Hag sur la sortie de Manchester United de Cristiano Ronaldo

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré vendredi que Cristiano Ronaldo ne lui avait jamais dit qu’il voulait quitter Old Trafford.

United s’est séparé de la star portugaise après que l’attaquant vétéran a donné une interview télévisée explosive dans laquelle il a déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club et qu’il n’avait aucun respect pour Ten Hag.

“Je pense qu’il était assez clair après l’entretien qu’il devait partir. Je pense que nous n’avions pas à en discuter”, a déclaré Ten Hag au Manchester Evening News.

“Je voulais qu’il reste du premier instant jusqu’à maintenant. Il voulait partir, c’était assez clair. Et quand un joueur ne veut absolument pas être dans ce club, il doit y aller, clair.

“L’interview, je pense qu’en tant que club, vous ne pouvez pas l’accepter. Il y aura des conséquences. Pour franchir ce pas, il connaissait les conséquences. Avant, il ne m’avait jamais dit qu’il voulait partir.”

Ten Hag, s’exprimant lors du camp d’entraînement hivernal de United en Espagne, a affirmé que le joueur de 37 ans, qui joue actuellement pour le Portugal à la Coupe du monde, avait même fait allusion à son désir de rester au club avant le début de la saison.

“Jusqu’à ce moment-là, il ne m’a jamais dit” je veux partir “”, a ajouté le patron de United.

« En été, nous avons eu une conversation. Il est entré et a dit “Je te dirai dans sept jours si je veux rester”. Puis il est revenu et a dit “Je veux rester”. Jusqu’à ce moment (l’interview), je n’ai jamais rien entendu.”

La star portugaise s’est fait un nom lors de son premier passage à Old Trafford, passant d’un adolescent brut mais prodigieusement doué à l’un des attaquants les plus meurtriers au monde.

Il a remporté trois titres de Premier League et la Ligue des champions à United, mais est parti en 2009 après six ans pour le Real Madrid, où il est devenu le plus grand buteur du club, remportant la Ligue des champions quatre fois de plus.

Ronaldo a passé trois ans à la Juventus à partir de 2018 avant un retour sensationnel à Manchester l’année dernière.

