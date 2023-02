Erik ten Hag soutient la star de Manchester United en difficulté

Erik ten Hag insiste sur le fait qu’il gardera la foi avec Anthony Martial et Wout Weghorst alors que les attaquants de Manchester United sont aux prises avec des problèmes de condition physique et de forme.

Martial est mis à l’écart par la dernière d’une longue série de blessures, avec un problème de hanche qui l’empêchera d’affronter United avec ses rivaux amers Leeds à Old Trafford mercredi.

L’attaquant français n’a disputé que 14 matches toutes compétitions confondues cette saison et n’a pas encore disputé un match complet.

A lire aussi : Pas de fin hollywoodienne pour Wrexham après la défaite 1-3 contre Sheffield United dans le thriller de la FA Cup

Martial a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Séville mais n’a pas réussi à impressionner, les blessures étant à nouveau un problème.

Pourtant, le patron de United, Ten Hag, reste un fan du joueur de 27 ans et veut lui donner une autre chance de prouver sa valeur.

“Il n’est pas toujours disponible, mais je vois aussi l’autre côté quand il est disponible. Il n’a jamais été à 100% cette saison, mais il a eu un grand impact à chaque fois qu’il est disponible, même lorsqu’il est à 80, 85, 90%”, a déclaré Ten Hag aux journalistes.

« Alors on fait tout et Anthony Martial fait tout. Je pense qu’Anthony Martial est le joueur qui a passé le plus d’heures à Carrington cette saison, pour récupérer, pour revenir, c’est vraiment dommage pour lui.”

A lire aussi : L’ancien capitaine de Manchester City, Vincent Kompany, critique les critiques

Weghorst fait partie de ceux qui tentent d’avoir un impact en l’absence de Martial, mais le cible néerlandais n’a marqué qu’un seul but en six matches depuis qu’il a été prêté par Burnley le mois dernier.

Ten Hag est convaincu que Weghorst fait du bon travail et l’a comparé à Marcus Rashford, qui a traversé une période difficile avant de trouver une partie de sa meilleure forme pour United et l’Angleterre.

“Wout Weghorst fait du très bon travail pour nous en matière de pressing”, a déclaré Ten Hag

“Ses mouvements offensifs sont très bons et c’est lui qui fait mieux jouer les joueurs autour de lui, pour créer des espaces, et aussi il a eu quelques contributions dans la surface.

“En tant qu’équipe, nous devons mieux travailler pour anticiper ses mouvements car ses mouvements sont bons, pas mal de fois il était proche. Il a eu beaucoup de bonnes actions et déjà beaucoup de belles contributions à nos résultats.

« En début de saison pour Rashy, on en parlait souvent, et à chaque fois je dis : ‘Ça va venir. Nous devons travailler sur les routines, l’équipe autour doit mieux agir, mais je vois son potentiel ».

« La même chose que je vois avec Wout. Il marquera mais, en attendant, fais les autres trucs.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)