Erik ten Hag soutient Alejandro Garnacho après des critiques en ligne

Erik ten Hag a défendu Alejandro Garnacho suite aux critiques sur la performance de l’adolescent lors du match nul 2-2 avec Leeds United.

Garnarcho, qui a commencé le match mais a été remplacé après 59 minutes avec Leeds menant 2-0, a fait l’objet de critiques en ligne après avoir été en partie responsable du deuxième but des visiteurs.

Mais Ten Hag a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de la forme du joueur de 18 ans et a insisté sur le fait que les critiques s’étaient trompés.

“Je pense qu’il va bien, il a un impact sur notre jeu”, a déclaré Ten Hag. “Je pense qu’il est une menace, [against Leeds] il a eu de bonnes actions, il a été vif, s’est créé des occasions, mais a dû marquer.

“Et enfin, c’est à ce sujet que vous avez un effet. En tant qu’attaquant, vous devez au moins être sur la liste des buteurs, la liste des passes décisives, la liste des actions clés pour avoir le bon impact.

“En tant que joueur de United, nous attendons de vous que vous ayez un impact pour influencer le score, pour influencer le résultat, pour influencer positivement le jeu en marquant des buts et en obtenant une passe décisive.”

Alejandro Garnacho a été critiqué en ligne pour sa performance contre Leeds United mercredi. Naomi Baker/Getty Images

Garnacho connaît une saison impressionnante à Old Trafford, faisant 22 apparitions dans toutes les compétitions et marquant deux buts.

Il a marqué un vainqueur de dernière minute contre Fulham en novembre et a failli gagner une place dans l’équipe argentine de la Coupe du monde.

United est en pourparlers pour prolonger son contrat, et Ten Hag a déclaré qu’il avait déjà montré qu’il avait la confiance nécessaire pour passer le cap.

“Il est assez émotif, c’est sa force, il apporte à son jeu, il veut gagner, il veut jouer au football, il ne veut manquer aucune minute et je pense que c’est une bonne chose”, a ajouté Ten Hag.

“Il est totalement convaincu de lui-même, c’est une bonne chose, vous en avez besoin dans les plus grandes fractures de stress que vous devez effectuer et il le fait et il veut contribuer à la fin.

“Mais il accepte les décisions et l’équipe est toujours au-dessus de tout et je pense qu’il le sait. Quand il se détache, cette émotion, cette frustration ne sont pas contre ça, qu’il ne l’accepte pas.”

Garnacho devrait jouer un rôle clé au cours de la semaine prochaine, Anthony Martial et Antony se remettant d’une blessure.

Ten Hag ne s’attend pas à ce que l’un ou l’autre des joueurs revienne pour le voyage à Leeds dimanche et ils restent incertains pour le choc de la Ligue Europa avec Barcelone au Camp Nou jeudi.

“Je ne m’attends pas [to have Martial or Antony available against Leeds] mais nous avons quelques jours », a déclaré Ten Hag.

“Je ne peux pas dire à 100 % [they will miss Barcelona] mais je ne m’attends pas [they will be back].

“C’est une saison difficile, avec la Coupe du monde entre les deux et beaucoup de charge, de surcharge, de la part des joueurs, c’est assez clair. Ce processus est déjà à plus long terme, que la charge sur les joueurs est trop lourde.”