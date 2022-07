Erik ten Hag s’exprime sur les transferts et fournit une mise à jour sur le capitaine de Manchester United

Erik ten Hag a tenu lundi sa première conférence de presse d’avant-match en tant que manager de Manchester United.

Le premier match de Ten Hag en tant que patron de United verra les Red Devils affronter leurs rivaux amers Liverpool à 14 heures, heure du Royaume-Uni, le mardi 12 juillet.

Avant ce match, Ten Hag discuterait d’un certain nombre de sujets dans son presseur, y compris la nouvelle recrue Tyrell Malacia :

« Il a le profil d’un latéral moderne. Défendre bon et difficile à battre et en attaque vraiment bon, c’est pourquoi. Manchester United l’a signé]», a déclaré Ten Hag.

À l’heure actuelle, cependant, Malacia est la seule signature de United pour la fenêtre de transfert d’été 2022, ce qui, en réalité, n’est pas suffisant pour une équipe qui a besoin d’au moins trois autres meilleurs joueurs.

Parmi les noms liés à United jusqu’à présent cet été, les plus fréquents ont été Frenkie de Jong de Barcelone et l’agent libre, Christian Eriksen.

Et le Néerlandais a été interrogé sur ledit duo lors de sa conférence de presse d’avant-match lundi, mais n’a pas donné grand-chose :

“Des accords Eriksen et Frenkie de Jong ? Nous voulons ajouter les bons joueurs », a-t-il déclaré. “Nous avons une très bonne équipe, nous travaillons à développer notre façon de jouer”.

Il a ajouté : « Frenkie de Jong ? Je ne parle jamais de joueurs sous contrat avec d’autres clubs. Je ne vais pas répondre à propos de Frenkie. Combien de signatures ? Nous recherchons toujours des joueurs au milieu de terrain et en attaque ».

Enfin, Ten Hag confirmé que Harry Maguire est toujours capitaine de Manchester United.

