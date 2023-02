Erik Ten Hag s’apprête à libérer 6 joueurs de la première équipe de Manchester United dans la prochaine fenêtre de transfert

Manchester United a connu pas mal de hauts et de bas au cours des dernières saisons. Leur dernier trophée est revenu à Jose Mourinho qui les a guidés vers l’UEFA Europa League en 2017. Depuis lors, l’équipe a dû endurer une période de sécheresse abyssale. Cependant, l’équipe basée à Old Trafford jouit actuellement d’une riche veine de forme et le manager Erik ten Hag devrait faire de nouvelles recrues dans la fenêtre de transfert estivale afin de renforcer l’équipe. Il est maintenant rapporté que Manchester United libérera de grands noms, dans le but de remanier l’équipe. Le Néerlandais chercherait à licencier au moins six joueurs afin d’améliorer la situation financière du club.

Harry Maguire, Scott McTominay et Anthony Martial seraient inscrits sur la liste des transferts. Avec eux, Alex Telles, Eric Bailly et Donny van de Beek pourraient également quitter Old Trafford. L’ancien entraîneur de l’Ajax devrait utiliser les fonds levés lors de cette vente pour acquérir les services d’un attaquant, d’un défenseur central et d’un milieu de terrain pour réorganiser l’équipe.

Au sujet des ventes, les Glazers avaient décidé de vendre leur participation à Manchester United. Les Américains ont mis le club en vente en leur attachant un prix de 6 milliards de livres sterling. Dans une tournure des événements intéressante, il est maintenant entendu qu’ils quitteront le club avec une dette de 500 millions de livres sterling. Selon les derniers rapports, Manchester United a actuellement des dettes d’un peu moins de 515 millions de livres sterling. Cela indique que 35 millions de livres sterling de leur dette à effet de levier de 550 millions de livres sterling ont été effacées depuis l’achat du club en 2005.

Pour en revenir aux développements enregistrés, Manchester United a gravi les échelons du classement Premier League, s’imposant comme une équipe renaissante et clinique ces derniers temps. Les hommes d’Erik ten Hag ont également une chance réaliste de remporter de l’argenterie d’ici la fin de ce mois, face à Newcastle United en finale de la Coupe EFL. Le nouveau règne de Ten Hag a donné un nouvel espoir aux fidèles d’Old Trafford, mais il sera intéressant de voir s’ils peuvent continuer à grandir de la même manière.

