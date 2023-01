Erik ten Hag salue Marcus Rashford “imparable” alors que Roy Keane qualifie l’attaquant de Manchester United de “machine maigre et de combat” alors que la star continue d’être en forme

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a fait l’éloge de Marcus Rashford alors qu’il poursuivait sa forme époustouflante lors de leur victoire à Nottingham Forest.

Rashford a lancé la victoire 3-0 de United sur Forest lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao avec une superbe frappe en solo à la sixième minute.

Pennsylvanie Rashford a marqué un magnifique premier match au City Ground

AFP Il a poursuivi sa belle forme devant le but

L’international anglais s’est faufilé depuis la ligne médiane pour dépasser Joe Worrall et Remo Freuler avant de marquer du pied gauche devant Wayne Hennessey pour marquer son dixième but en dix matches.

Après le match, Ten Hag a jailli sur le joueur de 25 ans, disant à Sky Sports: “Dans cette humeur et avec cet esprit, il est imparable.”

S’adressant à talkSPORT, Ten Hag a ajouté: “Il infeste et l’équipe infeste. Je pense que nous nous améliorons et que notre jeu offensif s’améliore également. On en crée de plus en plus, notamment pour les joueurs offensifs.

“Je suis vraiment content qu’ils créent plus, mais c’est parce que l’équipe joue mieux. Nous avons contrôlé le jeu, il y a plus de mouvements et c’est pourquoi nous pouvons amener des gens comme Marcus Rashford dans des positions où ils peuvent marquer.

Dans le studio Sky Sports, la légende de United Keane a admis qu’il avait été agréablement surpris par la forme récente de Rashford et a salué sa transformation en un attaquant en forme et affamé.

Keane a déclaré: «Le point d’interrogation que j’ai eu sur Marcus au cours des dernières années est, a-t-il cette personnalité pour prendre la relève? Eh bien maintenant, on dirait qu’il l’a fait.

Rashford a été en pleine forme cette saison

«Nous étions au bord du terrain lorsque les joueurs sont sortis et il avait l’air maigre. Vous ne voudriez pas être contre lui. Il ressemble à une maigre machine de combat.

“United a eu de grands attaquants au fil des ans, et je pense qu’ils ont besoin de quelqu’un comme ça. Marcus doit dire qu’il veut que cette responsabilité soit l’homme principal.

Wout Weghorst a marqué le premier but de sa carrière à United juste avant la mi-temps tandis que Bruno Fernandes a marqué tard pour mettre fin à la coupe avant le match retour dans une victoire complète pour les Red Devils.

Mais Ten Hag a quand même identifié certains problèmes et a averti ses joueurs que la rencontre n’était pas encore terminée, les exhortant à éliminer toute complaisance lorsqu’ils rencontreront Forest la semaine prochaine à Old Trafford.

Le Néerlandais a ajouté : « Nous les avons presque laissés entrer dans le match et nous ne pouvons pas permettre à un adversaire de revenir dans le match alors que nous avons si bien commencé.

“On l’a totalement dicté puis en un instant ça peut changer. Nous devons éviter cela.

AFP Ten Hag n’était pas complètement satisfait de la victoire

«Je pense qu’en seconde période, nous étions beaucoup plus calmes et nous les avons suivis. C’était beaucoup mieux. »

Il y a eu un moment d’inquiétude lorsque Rashford a semblé avoir pris un coup et est sorti, mais Ten Hag a insisté sur le fait que le remplacement était prévu avec un match nul en Ligue Europa contre Barcelone en février.

L’attaquant a maintenant marqué 18 fois dans toutes les compétitions cette saison, une énorme amélioration par rapport à l’année dernière où il n’en a marqué que cinq pendant toute la campagne et l’animateur de talkSPORT, Jason Cundy, a fait l’éloge de Ten Hag et de son impact sur l’entraînement.

Cundy a déclaré sur The Sports Bar: “Cette saison [Rashford has] revenir de la Coupe du monde avec un point à prouver.

AFP Ten Hag a un air de Rashford, qui a connu une période de vaches maigres ces dernières saisons

“Il apprécie le rôle qu’il a et il a un manager qui lui fait confiance et le croit.

« Il joue maintenant sur le côté gauche, Weghorst est au milieu… et vous pouvez voir qu’ils ont travaillé avec lui sur cette gauche.

“Je pense qu’il a été mal géré par ce club et il y a eu des managers et des entraîneurs qui n’ont pas tiré le meilleur parti de lui.

« Qui l’aurait cru ? Tout à coup, Ten Hag arrive et vous avez un entraîneur brillant qui obtient une performance brillante de lui.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles, rumeurs et potins avec notre blog de transfert en direct