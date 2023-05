Erik ten Hag révèle qu’Anthony Martial est revenu sur le banc de Manchester United après avoir pris d’assaut le tunnel

Erik ten Hag a révélé qu’Anthony Martial était revenu sur le banc de Manchester United après avoir initialement pris d’assaut le tunnel.

Martial a été vu se diriger directement vers les vestiaires après avoir été remplacé lors de la victoire 1-0 à Bournemouth.

Le Français a commencé le match crucial sur la côte sud, mais n’a de nouveau pas réussi à s’inscrire sur la feuille de match.

Getty Martial s’est dirigé directement dans le tunnel, mais est ensuite revenu sur le banc

Getty Ten Hag a décidé de laisser la place à Weghorst en seconde période

Casemiro leur a donné l’avantage après neuf minutes avec une finition acrobatique, les visiteurs se dirigeant vers la pause en contrôle.

Cependant, Ten Hag a pris la décision de remplacer Martial par Wout Weghorst une heure après le début du match.

Le joueur de 27 ans n’était clairement pas d’accord avec la décision alors qu’il faisait une figure confuse en quittant le terrain.

S’exprimant sur le commentaire de talkSPORT 2, Nigel Adderley a expliqué ce qui s’est passé: « Martial marche très lentement vers la fin du terrain, ici, et il n’a pas l’air extrêmement satisfait de cette décision – regardez son visage! »

« Eh bien, pour être juste, je ne pense pas qu’il ait fait quoi que ce soit dans cette première mi-temps pour justifier de rester sur le terrain », a déclaré Perry Groves.

« Nous avons déjà mentionné que les joueurs de Man United jouent en eux-mêmes, et je pense qu’il fait partie de ce genre de joueurs. »

Getty Martial n’a fait que son 10e départ en Premier League toute la saison

Le patron de Brentford, Thomas Frank, confirme que l’objectif de Man United est disponible pour 40 millions de livres sterling L’animateur de Sky Sports, Jeff Stelling, fond en larmes lors de l’émission Soccer Saturday Harry Kane exhorté à quitter Tottenham alors qu’un possible adieu se transforme en une scène désolée Levy consolé par sa femme alors que les fans de Tottenham utilisent des ballons pour protester contre la défaite de Brentford Le superbe but de Kane assure son propre record de Premier League malgré la domination de Haaland Grealish dit au héros du Real Madrid de le fermer après l’avoir fait paraître idiot avec une masterclass





Adderley a ensuite révélé: « Il est allé directement dans le tunnel », avant que Groves n’ajoute: « Ouais, Martial avait l’air un peu plus vif dans le tunnel qu’il ne l’était lorsque Man United était hors de possession en essayant de récupérer le ballon … »

Il n’a pas non plus reconnu Ten Hag sur la ligne de touche, bien qu’il l’ait fait avec certains membres du personnel et des remplaçants.

S’adressant au correspondant en chef du football de talkSPORT, Alex Crook, après le match sur Martial, Ten Hag a déclaré: « Je pense qu’il a bien joué, il est retourné sur le banc, il va bien.

« Je pense qu’il vient de tirer dans le vestiaire, je ne sais pas ce que vous voulez en faire. »

AFP Son passage à United pourrait toucher à sa fin cet été

Le patron de United a déjà exprimé sa confiance en Martial, malgré les blessures de l’attaquant cette saison.

Son contrat au club doit expirer l’été prochain, il pourrait donc être en mouvement à la réouverture du mercato.

Martial a marqué 87 buts en 295 apparitions depuis sa signature en 2015, avec huit de ses buts cette saison.

Cependant, ce dernier moment à United pourrait précéder la fin de son séjour au club car son avenir reste incertain.

Les Red Devils ont ensuite battu Bournemouth pour remporter trois énormes points qui renforcent leurs espoirs de terminer dans les quatre premiers.

Ils sont sur le point de sceller la quatrième place, avec un point de leurs deux derniers matchs suffisant pour la sceller.

« Je crois en mes joueurs et je crois en moi », a ajouté Ten Hag à talkSPORT. « Je sais que nous pouvons le faire, mais c’est un travail difficile. Nous avions un bon plan, mais c’est un travail difficile.

« Tout près [to achieving top four], mais nous avons besoin d’une victoire. Aujourd’hui on profite, on va récupérer et puis on repart. Nous devons nous préparer pour le match contre Chelsea.