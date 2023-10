Erik Ten Hag ressent la chaleur à Manchester United mais le patron sous pression reste devant Ole Gunnar Solskjaer et Jose Mourinho

Erik ten Hag est de plus en plus surveillé en tant que patron de Manchester United, mais est-ce justifié ? Les chiffres suggèrent que non.

L’entraîneur néerlandais a pris les commandes des Diables Rouges à l’été 2022 et a immédiatement gagné le respect de l’équipe première en s’imposant dans une bataille de volontés avec Cristiano Ronaldo qui a quitté le club pour Al Nassr.

3 Ten Hag commence à ressentir la chaleur à Man United Crédit : Getty

Il a également sanctionné Marcus Rashford pour son arrivée en retard à l’entraînement, établissant ainsi les niveaux de discipline nécessaires pour prospérer dans un club comme les Red Devils.

Ces normes se sont également traduites par des résultats sur le terrain, Man United terminant troisième de la Premier League, finaliste de la FA Cup et remportant la Carabao Cup lors de sa première campagne au club.

Cependant, Ten Hag ressent désormais la pression après un début de campagne lent qui a vu Man United perdre quatre de ses six derniers matches.

Alors que Man United occupe actuellement le 10e rang de la Premier League, le bilan de Ten Hag jusqu’à présent à Old Trafford est parmi les meilleurs des six managers les plus anciens depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013.

Ten Hag a dirigé 45 matches de Premier League jusqu’à présent, ce qui lui confère un pourcentage de victoires de 57,78.

C’est mieux que Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Luis van Gaal et David Moyes.

Alors que c’était Rangnick qui était assis sur la sellette avant Ten Hag, Solskjaer était le dernier manager à long terme de Man United à connaître un quelconque succès.

Mais en approfondissant, le bilan de Ten Hag est toujours bien meilleur que celui de la légende du club norvégien.

3 Ten Hag a mené Man United à la Coupe Carabao lors de sa première saison à la tête Crédit : Getty

3 Le bilan de Ten Hag en Premier League est supérieur à celui de nombre de ses prédécesseurs

Depuis sa prise de fonction, Ten Hag a mené Manchester United lors de 72 matches toutes compétitions confondues.

Au cours de cette période, United a remporté 46 matches, fait huit nuls et perdu 18 en cours de route.

Les Diables Rouges ont également marqué 130 buts sous Ten Hag, en concédant 87 au passage.

Il a également remporté deux prix de manager du mois en Premier League.

Les 72 premiers matches d’Erik ten Hag à Man United Les 72 premiers matches d’Erik ten Hag à Man United Correspondances 72 Gagné 46 Tiré 8 Perdu 18 Noté 130 Encaissé 87 MOTM2 Trophées : Un (Coupe Carabao, 2023)

Surtout, Ten Hag a également remporté un trophée lors de sa première saison complète au club, prospérant lors de la Coupe Carabao après avoir battu Newcastle United à Wembley en février.

Ce trophée est quelque chose que Solskjaer n’a pas réussi lors de ses 72 premiers matchs – ni pendant le reste de son règne à Man United, d’ailleurs.

United de Solskjaer a remporté 38 de ses 72 premiers matchs sous la direction du Norvégien, soit huit de moins que l’équipe de Ten Hag.

Ils ont également fait match nul et perdu plus de matches que l’équipe actuelle du Néerlandais, tout en marquant six buts de moins.

Les 72 premiers matches d’Ole Gunnar Solkjaer à Man United Les 72 premiers matches d’Ole Gunnar Solkjaer à Man United Joué 72 Gagné 38 Tiré 15 Perdu 19 Objectifs 124 Encaissé 76 MOTM – 1 Trophées : 0

Cependant, l’équipe de Solskjaer avait une défense plus solide, encaissant 11 buts de moins que l’équipe du Néerlandais, même s’il n’a remporté qu’un seul prix d’entraîneur du mois.

Le règne de Solskjaer a été réputé comme une période de stabilité après la période mouvementée que Mourinho a passée au club, ce qui signifie que le succès en termes de trophées n’était pas considéré comme la priorité absolue.

Mais cela montre que l’équipe de Ten Hag, même si elle ne tire pas pour le moment, s’en sort nettement mieux que nombre de ses prédécesseurs.

Il reste à voir si le patron néerlandais aura le temps de renverser la situation, mais il ne fait aucun doute que les choses semblent plus positives sous Ten Hag qu’elles ne l’ont été depuis de nombreuses années.

L’affrontement de Manchester United avec Brentford est exclusivement en direct sur talkSPORT 2 à partir de 15 heures samedi.