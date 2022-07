Erik ten Hag rend son verdict sur le duo de Manchester United

Vendredi, Erik ten Hag a parlé de deux jeunes de Manchester United.

Manchester United affrontera Aston Villa samedi matin lors de son dernier match amical de pré-saison.

United se lance dans le match en cherchant à remporter trois victoires sur le rebond après avoir battu Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace jusqu’à présent cet été.

Avant la rencontre, Erik ten Hag s’est adressé aux médias vendredi et a abordé un certain nombre de sujets.

L’un des sujets était les jeunes de Manchester United, James Garner et Hannibal Mejbri.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Garner a eu une excellente saison 2021/22 en prêt avec maintenant l’équipe de Premier League Nottingham Forest, et les fans de United espéraient qu’ils verraient Garner jouer un rôle dans l’équipe première cette saison.

En parlant de Garner vendredi, cependant, Ten Hag a admis qu’il n’avait pas encore vu grand-chose du milieu de terrain car il venait tout juste d’être intégré à l’entraînement :

« James Garner s’est intégré à l’entraînement cette semaine, donc je ne l’ai pas vu. Je n’ai pas une impression complète de lui et je veux en voir plus. Je répondrai ensuite à la question et tirerai des conclusions et des décisions », a déclaré Ten Hag.

Sur Hannibal, il a ajouté : « Hannibal Mejbri, il joue quelques minutes maintenant et je pense qu’il s’en est plutôt bien sorti, à l’entraînement également. Il fait plutôt bonne impression. Je pense qu’ils font bien [youngsters].

“Je sais aussi que les normes en Premier League sont très élevées et il s’agit toujours de savoir s’ils sont prêts à assumer la responsabilité de jouer, de contribuer. C’est ce que je dois prouver et je prendrai mes décisions. Il est clair que certains d’entre eux ont du potentiel.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23