Erik ten Hag présélectionne six stars de Manchester United à vendre avant la nouvelle saison de Premier League

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, aurait mis en vente six de ses joueurs dans l’espoir d’une fenêtre de transfert de dernière minute.

Le patron des Red Devils se concentre sur la génération de plus de capital en réduisant le nombre de ses joueurs. Man United a récemment ajouté le gardien camerounais Andre Onana, l’attaquant danois Rasmus Hojlund et la star de Chelsea Mason Mount dans ce qui ressemble maintenant à une équipe gonflée.

Selon Le miroirdes joueurs comme Eric Bailly, Scott McTominay, Dean Henderson, Donny van de Beek, Harry Maguire et Fred seront tous à gagner pour aider à la signature des objectifs restants de Manchester United.

Donny n’a pas réussi à impressionner à Old Trafford depuis qu’il les a rejoints depuis l’Ajax. Le milieu de terrain néerlandais est actuellement en pourparlers de transfert avec l’équipe espagnole de la Real Sociedad. Il n’a apprécié le temps de jeu régulier sous aucun des managers en charge depuis son transfert en 2020.

Le club anglais étudiera également des offres pour Dean Henderson.

McTominay et Maguire devraient également partir cet été.

West Ham est intéressé par le duo mais a hésité à égaler les évaluations de transfert de United.

Bailly est également revenu à Old Trafford en provenance de Marseille après son passage raté en championnat de France. Le défenseur n’a pas encore été ajouté à l’entraînement de l’équipe première et sera très probablement vendu avec des intérêts d’Arabie saoudite et de Fulham.

Fred a reçu un niveau d’intérêt similaire de la part de différents clubs. United est actuellement à la recherche de 20 millions de livres sterling pour le Brésilien qui a rejoint l’équipe basée à Manchester en 2018 en provenance du Shakhtar Donetsk.

United est toujours intéressé à faire quelques signatures supplémentaires avant la fin de la fenêtre de transfert de cet été. Ils ont toujours besoin d’un gardien de but suppléant après que Zion Suzuki ait refusé de venir à Old Trafford en provenance des Urawa Red Diamonds.

Le club est également intéressé par un accord avec la Fiorentina pour son milieu de terrain Sofyan Ambrabat. Avec le départ de Maguire, les Red Devils chercheront également à recruter un nouveau défenseur central. Cependant, toutes ces signatures dépendent entièrement des départs.

Jusqu’à présent, le club n’a obtenu des frais de transfert que pour la vente d’Anthony Elanga à Nottingham Forest et le transfert d’Alex Telles à Al Nassr.

David de Gea est déjà parti, mettant fin à sa carrière légendaire avec les géants anglais. Wout Weghorst et Marcel Sabitzer sont sortis après l’expiration de leurs accords de prêt.

Axel Tuanzebe a également reçu le signal vert pour chercher un nouveau club.