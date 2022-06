Erik ten Hag prend en charge la première séance d’entraînement de Man United

Les géants de la Premier League, Manchester United, se sont rendus lundi sur les réseaux sociaux pour présenter les scènes du terrain d’entraînement du club au cours de la journée.

Cela vient avec Erik ten Hag ayant pris en charge sa première session officielle en tant qu’entraîneur-chef des Red Devils.

Le Néerlandais ten Hag a bien sûr été choisi pour superviser une révolution indispensable à Old Trafford au cours des saisons à venir.

United, autrefois si largement vénéré comme l’un des principaux clubs du football mondial, a vu son statut parmi l’élite du jeu de plus en plus remis en question ces derniers temps, en raison d’une série de campagnes médiocres à la fois au niveau national et sur le continent.

Ten Hag, l’homme derrière ce La tenue de l’Ajax défiant les probabilités de 2018-19, a, à son tour, reçu les rênes de la moitié rouge de Manchester, chargée d’un travail franchement gigantesque.

Et, comme mentionné ci-dessus, c’est précisément cela qui a été lancé plus tôt dans la journée.

Cela s’est produit alors que le nouveau patron de United a eu sa première opportunité d’exécuter la règle sur certains des talents mis à sa disposition la saison prochaine.

Comme le montrent les images ci-dessous, en présence de Donny van de Beek, Anthony Martial et Luke Shaw, ten Hag a supervisé sa première séance d’entraînement à Carrington, ouvrant la voie à ce que tous les associés au club espèrent prouver une campagne à retenir en 2022/23 :

