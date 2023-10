Erik ten Hag n’est PAS le problème à Man United, même Pep Guardiola et Jurgen Klopp sombreraient dans ce pétrin

Dans une chronique exclusive pour talkSPORT.com, Mark Goldbridge explique pourquoi il soutient toujours Erik ten Hag malgré le début de saison cauchemardesque de Manchester United et pourquoi ce fut une erreur de se débarrasser de David de Gea.

Erik ten Hag semble être en sécurité à Manchester United pour le moment et cela ne me surprend pas du tout. Toute discussion selon laquelle il voudrait partir est fausse, car il y a actuellement de plus gros problèmes au club.

5 Le travail de Ten Hag à Man United est sûr pour le moment Crédit : Getty

Les fans de United ne s’en prennent pas au manager et les personnes extérieures à nos supporters pourraient ne pas comprendre cela. Je pense que le travail est trop gros pour n’importe quel manager en ce moment. Si vous y mettez Carlo Ancelotti, Diego Simeone, Pep Guardiola ou Jurgen Klopp, ils couleront parce que c’est un tel gâchis.

Si vous vous en prenez au manager, comme nous l’avons fait avec Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick, alors qui recrutez-vous ?

Ce dont United a besoin, c’est d’une très grande refonte de l’équipe de fond en comble. Et puis si un nouveau propriétaire arrive et dit : je n’aime pas la vision de Ten Hag et le vire, je pense que les fans diraient, d’accord, d’accord, c’est un nouveau départ.

Mais cela ne peut tout simplement pas se produire sous le régime Glazer, car nous sommes déjà passés par là. Le recrutement est médiocre, les ventes sont médiocres, le club est endetté et les Glazers traitent le club comme une franchise. C’est l’énorme problème qui doit être résolu.

Erik ten Hag s’est trompé contre Galatasaray

Je veux que Ten Hag réussisse à Manchester United, mais il s’est trompé lors de cette défaite contre Galatasaray en Ligue des champions avec la façon dont il a constitué l’équipe.

L’équilibre de l’équipe, je pensais, était vraiment mauvais. Harry Maguire ou Jonny Evans ne sont pas la solution à long terme, mais vous auriez pu en jouer un et déplacer Victor Lindelof à l’arrière droit, Diogo Dalot à l’arrière gauche, puis Sofyan Amrabat au milieu de terrain, et tout de suite l’équipe est juste plus équilibré.

Amrabat a été recruté et je pense qu’il sera un très bon milieu de terrain, mais à l’arrière gauche, il nous a coûté deux buts.

5 Amrabat est prêté par la Fiorentina et a joué hors de position Crédit : Getty

Je pensais que Mason Mount avait plutôt bien fait, mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi nous avons dépensé 55 millions de livres sterling pour un joueur qui ne peut vraiment pas jouer avec Bruno Fernandes car ils doivent tous les deux jouer au centre.

Bruno et Marcus Rashford ne jouent pas particulièrement bien en ce moment non plus et Casemiro a évidemment été expulsé. Man Utd a énormément de problèmes en ce moment.

Du côté positif, cependant, j’ai été vraiment impressionné par Rasmus Hojlund. Je suis vraiment excité par ce joueur et il aurait pu réaliser un triplé.

Je pense que si vous placez Rasmus dans une équipe de Liverpool, d’Arsenal ou de Man City où il bénéficie d’un véritable service régulier, il marquera beaucoup de buts et ce sera le défi pour Manchester United.

5 Hojlund a marqué deux fois contre Galatasaray et semble être une vraie affaire

Nous n’aurions pas dû remplacer David de Gea par Andre Onana

J’ai dit au printemps que je n’aurais pas remplacé David de Gea et ce n’est pas parce que je n’aime pas Onana. Je pense que c’est un bon gardien.

J’ai dit sur talkSPORT cet été qu’il était pour moi le deuxième meilleur gardien de but de la ligue et je l’admets parce que cela semble absolument ridicule maintenant. Mais c’est le gardien de but que je pensais avoir et je pense que c’est le gardien de but que j’ai connu et que beaucoup d’autres personnes ont connu depuis ses années à l’Ajax et à l’Inter.

Pour le moment, je pense en fait qu’un gardien de Norwich ferait un meilleur travail. Sa distribution est mauvaise et il ne semble pas pouvoir sauver un tir.

5 Onana n’a pas connu le meilleur début de vie à United Crédit : Getty

5 De Gea a quitté United à la fin de la saison dernière, mais était-ce la bonne décision de le laisser partir ? Crédit : Getty

J’ai vu tellement de bons gardiens que je me suis dit « oh, ce serait une bonne recrue » et ils arrivent dans le club et ils ont du mal. C’est ce qui s’est passé avec Onana. Je pense que l’énormité du travail n’est pas respectée.

Il y a quelque chose dans le fait d’être le gardien de Man United. Je me souviens en avoir parlé à Ben Foster et il a dit qu’il y avait quelque chose dans le fait de mettre cette chemise qui faisait pâlir tout ce que vous avez fait dans votre carrière.

Le remplacement d’un gardien de but à Man United ne devrait avoir lieu que lorsqu’ils prendront leur retraite, pas lorsqu’ils dépenseront 50 millions de livres sterling pour remplacer quelqu’un à De Gea qui faisait du bon travail. J’avais juste l’impression que c’était un an ou deux plus tôt.

Marcus Rashford doit commencer à livrer

Marcus Rashford est définitivement sous pression. Il reçoit une énorme somme d’argent grâce à ce nouveau contrat que nous venons de lui donner.

Cela a fait de lui la star de notre équipe. C’est notre Kylian Mbappe, notre Buyako Saka, notre Kevin De Bruyne. C’est ce que Marcus Rashford est censé être pour nous.

Vous ne pouvez pas vous cacher de cette responsabilité et dire que ce n’est pas juste parce que c’est le contrat qui vous a été accordé. C’est le statut que vous souhaitez. C’est qui tu es. Il doit tenir ses promesses et il ne le fait pas pour le moment. Ainsi, la surveillance et la pression viennent avec le territoire et vous n’obtiendrez pas beaucoup d’argent si vous ne pouvez pas gérer la pression.

Je suis un grand fan de Marcus Rashford et je pense qu’en ce moment, son indécision, sa cohérence sont le problème.