Erik Ten Hag ne sait pas s’il choisira un jour Jadon Sancho pour Manchester United

Erik ten Hag a admis ne pas savoir s’il sélectionnerait un jour Jadon Sancho pour jouer à nouveau pour Manchester United.

Sancho s’entraîne loin de l’équipe première après avoir refusé de s’excuser pour avoir affirmé que l’entraîneur n’avait pas dit la vérité sur les raisons pour lesquelles l’attaquant n’était pas dans l’équipe du jour du match pour la défaite 3-1 à Arsenal le 3 septembre. Ten Hag a déclaré que Sancho ne s’était pas entraîné selon les normes requises lors de la préparation du voyage.

Sancho n’est pas envisagé pour la visite de Brighton samedi et on a demandé à Ten Hag s’il envisagerait de jouer à nouveau le joueur de 23 ans pour United.

«Je ne sais pas», dit-il. «Je suis assis ici. Demain [Saturday] nous avons un grand match, nous entrons dans un nouveau bloc de jeux, de nombreux jeux dans un programme condensé. Je vais me concentrer là-dessus.

La saison dernière, Ten Hag a soutenu Sancho pendant une pause de trois mois à mi-saison dont il avait besoin pour relever des défis physiques et mentaux. Il a été expliqué au manager qu’après cela, le joueur l’avait laissé tomber en le traitant de menteur et qu’il était donc le type de personnage préjudiciable à l’éthique d’équipe que Ten Hag essaie de construire.

« Chacun peut donner son avis là-dessus », a-t-il déclaré. « Mais il n’est pas disponible, donc il ne peut pas contribuer à notre performance et à notre résultat, alors je le bloque. »

On a demandé à Ten Hag pourquoi il avait expliqué l’absence de Sancho à Arsenal. «Je suis toujours honnête. Tu dois garder les choses à l’intérieur [the club], mais vous ne pouvez pas. Quand on me posera la question, je serai honnête.

Il a ajouté : « Le but est d’avoir des lignes strictes, c’est ce que le club m’a demandé parce qu’il n’y avait pas de bonne culture avant la saison dernière – donc établir de bonnes normes, c’est ce que j’ai fait », a-t-il déclaré. « C’est mon travail, contrôler les normes. »

Ten Hag a laissé entendre que la conduite de Sancho n’était pas sa première contravention. « Cela n’a jamais été le cas lorsque quelqu’un commet une erreur », a déclaré l’entraîneur néerlandais. «C’est tout un processus avant d’arriver à un certain résultat concernant des lignes strictes. Qu’il s’agisse du staff, des joueurs ou autre, s’il existe une structure pour franchir les lignes, il faut absolument être fort.