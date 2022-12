Erik Ten Hag ne sait pas quand Jadon Sancho reviendra dans la première équipe de Manchester United

Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, a déclaré qu’il ne savait pas quand Jadon Sancho reviendrait dans la première équipe et que l’absence de l’ailier était due à une combinaison de facteurs mentaux et physiques.

Sancho, qui n’a pas été appelé pour la campagne anglaise de Coupe du monde au Qatar, s’est entraîné séparément de l’équipe de United ces dernières semaines et n’a pas participé à leurs matchs amicaux contre les équipes espagnoles de Cadix et du Real Betis.

Le joueur de 22 ans a également raté les quatre derniers matches de United en raison d’une maladie avant la pause de la Coupe du monde.

“Il n’est pas assez en forme pour être ici”, a déclaré Ten Hag aux médias britanniques lors du camp d’entraînement de United en Espagne.

“D’abord, nous ne l’avons pas vu lors des derniers matchs de United. Il n’était donc pas dans le bon état, dans le bon état de forme physique, alors maintenant il suit un programme individuel et nous voulons qu’il termine ce programme et, espérons-le, nous le reverrons bientôt.

“Nous voulons le ramener le plus rapidement possible mais je ne peux pas prédire quand ce sera.”

Sancho a bien commencé la saison, marquant lors de victoires en championnat contre Liverpool et Leicester City, mais l’ailier n’a marqué aucun but et enregistré une seule passe décisive depuis la mi-septembre.

Ten Hag a déclaré que les problèmes de Sancho étaient dus à “une combinaison de problèmes physiques mais aussi mentaux”.

United revient à l’action le 21 décembre avec un match nul à domicile en Coupe de la Ligue contre Burnley avant d’accueillir Nottingham Forest en Premier League le 27 décembre.

