Erik ten Hag : Manchester United se bat pour redresser sa mauvaise forme | L’avenir de Jadon Sancho dépend de lui | Actualités footballistiques

Erik ten Hag dit que Manchester United se bat ensemble pour tenter de renverser la saison et insiste sur le fait que l’avenir de Jadon Sancho dépend des actions de l’ailier.

United a perdu quatre de ses six premiers matches, avec la défaite 4-3 mercredi contre le Bayern Munich en Ligue des champions après un revers 3-1 contre Brighton, laissant Ten Hag en difficulté un peu plus d’un mois après le début de la nouvelle campagne.

Le Néerlandais a déclaré : « C’est ma deuxième année. Je sais que ça ne fait pas toujours qu’augmenter, vous aurez vos écarts et vous en deviendrez plus forts tant que vous resterez ensemble, et c’est ce que nous faisons.

« Le vestiaire, le staff, tout le staff, les entraîneurs, le médical, tout le monde est uni et à United on se bat. »

Des histoires de mécontentement dans le vestiaire ont commencé à apparaître tandis que l’attitude des joueurs a également été remise en question.

Ten Hag a tenté de dresser un tableau positif en déclarant : « Je ne sais pas si c’est une fuite mais je connais l’opinion, je connais mes joueurs. Tout le monde peut faire des suggestions, nous sommes d’accord avec ça. »

Il y a également eu des suggestions de mécontentement face à l’influence de l’agent de Ten Hag, Kees Vos, et de son groupe de divertissement sportif sur les transactions de transfert.

« Ce n’est pas possible parce que nous avons conclu dès le départ de très bons accords sur la façon dont nous coopérons de cette manière », a déclaré Ten Hag.

« Pour les décisions des joueurs, les transferts, c’est toujours 50-50, nous avons tous les deux un veto – le club, représenté par John Murtough, et moi. Il ne peut donc jamais y avoir de distraction. »

Ten Hag : l’avenir de Sancho dépend de lui

La mauvaise forme de United a fait du déplacement de samedi à Burnley un événement sous haute pression, et ils seront à nouveau privés de Jadon Sancho, qui reste absent de l’équipe en raison de problèmes disciplinaires.

« Cela dépend de lui », a déclaré Ten Hag. « Pour le reste, nous nous préparons pour Burnley et c’est notre objectif. Il ne sera pas dans l’équipe. »

