Erik ten Hag: le patron de Manchester United admet qu’il est «vraiment impatient» au milieu d’une équipe en développement | Nouvelles du football

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, admet qu’il est “vraiment impatient” mais admet qu’il faudra du temps pour développer l’équipe, en particulier son “jeu offensif”.

Ten Hag a pris les commandes cet été et a supervisé des progrès constants avec United invaincu lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues, tout en se qualifiant également pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

United occupe la sixième place de la Premier League, à un point de la quatrième place de Newcastle, alors qu’ils accueillent West Ham à Old Trafford dimanche, en direct sur Sky Sports.

dimanche 30 octobre 15h00



Coup d’envoi 16h15





L’équipe de Ten Hag a marqué 16 buts en championnat cette saison – le plus bas du top huit actuel – mais le Néerlandais a appelé à la patience concernant ses progrès offensifs.

“Développer une équipe prend du temps”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas passer de zéro à 100 – vous devez le construire avec les fondamentaux avant d’aller au sommet, sur le toit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Manchester United, Erik Ten Hag, a déclaré que son équipe était consciente qu’elle devait être à son meilleur pour un “test difficile” contre West Ham



“Malheureusement, cela prend du temps, et je n’ai pas le temps et je suis vraiment impatient mais je dois [wait] donc c’est assez clair.

“Je pense que nous nous améliorons en défense avec 11, les joueurs en sont plus conscients, que nous devons le faire avec 11.

“De plus, notre construction s’améliore d’un match à l’autre, nous devons donc maintenant développer davantage notre jeu offensif, mais c’est la partie la plus difficile, donc cela prend encore plus de temps, mais vous ne pouvez pas augmenter le rythme de ce processus. Je le veux mais nous devons prendre notre temps.”

La dernière défaite de United est survenue au début du mois alors qu’ils ont été battus 6-3 contre leurs rivaux Manchester City, mais Ten Hag pense que la défaite leur a fourni de “bonnes leçons” car ils restent invaincus depuis.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire de Manchester City sur Manchester United en Premier League



Il a déclaré: “Nous sommes sortis de la trêve internationale et dans ce match, nous avons simplement oublié nos règles, nos principes et nos croyances.

“Lorsque vous jouez contre City et qu’un joueur fait une erreur, c’est comme un jeu de cartes – c’est énorme ce que vous voyez, puis vous obtenez de bonnes leçons pour les semaines qui suivent.

“Vous ne voulez pas vivre de tels jours. Certaines leçons que nous avons apprises pour l’avenir, nous devons beaucoup nous améliorer pour affronter des adversaires du niveau de Man City.”

“J’espère que Martial reviendra avant la Coupe du monde”

Image:

Anthony Martial s’est blessé en première mi-temps lors de la victoire à Everton ce mois-ci





Anthony Martial ne fera pas partie de l’équipe de dimanche pour le match contre West Ham alors que le Français poursuit sa convalescence après une blessure au dos subie lors de la victoire à Everton plus tôt ce mois-ci.

Le joueur de 26 ans, qui n’a fait que quatre apparitions cette saison, est de retour à l’entraînement, même s’il attend toujours de rejoindre l’équipe première.

Lorsqu’on lui a demandé si Martial est susceptible de jouer avant la Coupe du monde du mois prochain, Ten Hag a déclaré: “J’espère. Il progresse, il travaille à l’extérieur, donc il est sur le terrain, nous attendons donc son retour à l’entraînement en équipe.

“Il a eu un revers en tombant contre Everton avec son dos. Il a eu des blessures, ce qui est vraiment frustrant pour nous mais aussi pour lui.

“On a vu qu’il a bien joué en pré-saison, il a marqué trois buts [this season] et il a eu un rôle important dans le premier but à Everton avec sa passe décisive pour Antony donc ce serait vraiment bien de le retrouver car il peut faire la différence, il peut marquer des buts, il est aussi très important dans l’enchaînement et le pressing de lui est vraiment bon.”

Ten Hag sur Antony showboating : je vais le corriger

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il “corrigerait” Antony si son showboating n’était pas fonctionnel après que l’ailier ait perdu la possession lors du match de jeudi en Ligue Europa contre le shérif Tiraspol.



United s’est échauffé pour le match de dimanche contre West Ham avec une victoire 3-0 à domicile contre le shérif Tiraspol, ce qui les a permis de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa.

Mais l’un des principaux sujets de discussion après avoir battu Sheriff était la compétence de double rotation d’Antony en première mi-temps – quelque chose que plusieurs experts ont qualifié d ‘”embarrassant” après la signature de l’été, puis ont mis le ballon hors jeu.

Ten Hag, qui a ensuite enlevé l’international brésilien à la mi-temps, a déclaré: “Je n’ai pas de problème avec ça tant que c’est fonctionnel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ian Holloway donne son avis après qu’Antony de Manchester United ait été critiqué pour avoir fait du showboating dans la première moitié de sa victoire en Ligue Europa contre le shérif Tiraspol à Old Trafford



“Aussi de lui, j’exige plus – plus de courses derrière, plus souvent dans la surface, plus de suiveurs et plus de dribbles de tempo, en particulier, et plus de jeu dans la poche.

“Donc, nous exigeons plus de domination dans ce jeu et quand il y a un truc comme ça, c’est bien.

“Tant que c’est fonctionnel, si vous ne perdez pas le ballon et que vous attirez des joueurs, alors ça va.

“Mais si c’est un truc à cause d’un truc, alors je le corrigerai.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leroy Rosenior n’a pas été trop impressionné par le showboating d’Antony lors de la victoire de Manchester United sur le shérif Tiraspol



Ten Hag : Ronaldo n’a pas baissé les bras

Les compétences inutiles étaient quelque chose que Ronaldo a éliminé lors de son premier passage à Old Trafford et l’a aidé à devenir une superstar.

Le joueur de 37 ans est revenu dans la formation de départ jeudi soir après avoir été absent du voyage de samedi à Chelsea après avoir refusé de se présenter contre Tottenham la semaine dernière.

Ronaldo a enduré une nuit frustrante devant le but mais a finalement marqué son 701e but en club pour conclure la victoire.

“Il a continué et l’équipe a continué à le mettre dans la bonne position”, a déclaré Ten Hag. “Il a continué à se mettre dans la bonne position.

“Il n’a pas abandonné. Je pense que c’est de cela qu’il s’agit dans toute sa carrière. C’est pourquoi il est si bon. En fin de compte, il en est récompensé.”

Image:

Cristiano Ronaldo a marqué à son retour dans le onze de départ de Manchester United





“Garnacho méritait une chance après une meilleure attitude”

Old Trafford a non seulement pu voir l’un des plus grands de tous les temps en action jeudi, mais aussi une étoile montante.

Alejandro Garnacho, un élément clé du triomphe de la FA Youth Cup la saison dernière, a fait son premier départ à United à l’âge de 18 ans et a été ovationné.

“Je pense que c’était une bonne performance de sa part”, a déclaré Ten Hag. “Il a fait ce que j’attendais de lui.

“D’abord, il méritait sa chance après les dernières semaines. Le début de saison a été difficile pour lui.

“Je n’étais pas content de lui mais les dernières semaines j’étais content de lui – il a une meilleure attitude, plus de résilience, plus de détermination et ce que vous voyez, c’est un talent.

“Pour gérer le ballon dans des zones étroites, courir derrière, et surtout aussi ses dribbles de tempo, il peut affronter des joueurs et c’est une bonne capacité dans le football de nos jours, surtout contre des adversaires qui défendent ce compact comme cet adversaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ten Hag dit que le jeune Alejandro Garnacho a gagné sa place de titulaire contre le shérif Tiraspol après avoir montré une meilleure attitude à l’entraînement



“Je suis content de ça. J’espère pour lui que c’est un stimulant, ce premier match, et qu’il sait ‘ouais, je dois faire mieux pour entrer dans l’équipe’, pour créer plus mais n’oublie pas les autres choses . Vous jouez dans une équipe.”

Poussé sur ce que Garnacho avait fait de mal, Ten Hag a déclaré: “Pas mal. Ce sont de jeunes enfants, hein?

“Ils doivent grandir et élever leur personnalité, et ils doivent savoir quelles sont les lois et les exigences du football, du football de haut niveau.

“Il ne s’agit pas seulement d’un truc ou de marquer un but. Non, nous devons gagner des matchs de football et cela demande beaucoup et ensuite vous devez remplir chaque jour les normes les plus élevées.

“C’est ce que nous devons enseigner – et pas seulement à lui mais à tous les joueurs, en particulier les jeunes joueurs.”