Erik ten Hag: le patron de Man Utd exhorte le club à «faire grève» dans la fenêtre de transfert de janvier si l’occasion se présente avant la date limite | Nouvelles du football

Erik ten Tag exhorte Manchester United à “faire grève” dans les jours restants de la fenêtre de transfert de janvier si une opportunité se présente.

Le marché de l’achat et de la vente de joueurs ferme à 23 heures mardi soir, United n’ayant ajouté que le gardien Jack Butland et l’attaquant Wout Weghorst en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Avec seulement quatre jours avant la fermeture de la fenêtre, Ten Hag pense que le club “devrait y aller” s’il y a une chance de signer et a identifié les domaines de l’équipe qui doivent être renforcés.

“Dans les prochains jours, si nous avions une opportunité, j’irais mais ce n’est pas seulement à moi. Je pense que cela doit toujours être l’approche de ce club”, a-t-il déclaré.

“Chaque jour, il faut s’améliorer, donc s’il y a des opportunités de s’améliorer, il faut frapper, c’est mon approche. Je cherche, je fais des recherches, j’ai une idée et j’ai des profils pour renforcer l’équipe.”

Temps forts de la demi-finale aller de la Carabao Cup entre Nottingham Forest et Manchester United



United occupe la quatrième place de la Premier League et est sur la bonne voie pour atteindre la finale de la Coupe Carabao avec un match nul au quatrième tour de la FA Cup à venir samedi à domicile contre Reading, plus un barrage de la Ligue Europa contre Barcelone le mois prochain dans un calendrier chargé qui les verra jouer neuf matchs au cours des 30 prochains jours.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le fait que United se batte sur quatre fronts montre qu’il est en avance sur le calendrier avec les progrès qu’il réalise cette saison, Ten Hag a déclaré: “C’est bien et c’est pourquoi nous avons besoin de tous les joueurs que nous avons dans notre équipe, pour développer mais surtout pour en tirer de bons résultats. On veut rester dans les compétitions le plus longtemps possible. Il faut se battre pour ça et je pense que c’est bien pour le développement du club.

“Si nous sommes en avance sur le processus, je ne sais pas. Chaque jour, nous devons donner notre maximum, nous devons l’aborder que le bien n’est pas assez, nous devons faire mieux pour continuer à progresser. Ça ne finit jamais, nous devons l’aborder comme ça. Que vous soyez en avance ou pas dans le processus, ce n’est pas si important, c’est là où nous en sommes maintenant. Nous voulons gagner chaque match, peu importe l’adversaire.”

Roy Keane pense que «le sou a chuté» pour Marcus Rashford



Marcus Rashford a été un symbole des progrès réalisés par United sous Ten Hag. L’attaquant anglais a retrouvé sa forme pour gagner une convocation pour la Coupe du monde avant de marquer 10 buts en 10 matchs depuis le redémarrage, mais Ten Hag est resté modeste lorsqu’on lui a demandé comment il avait tiré le meilleur parti de Rashford.

« Je ne suis pas Harry Potter ! il a dit. “C’est la confiance, chaque joueur doit faire et obtenir sa propre confiance. Il s’est battu pour cela.

“Avec mon équipe d’entraîneurs, nous avons apporté une structure, en particulier dans sa façon de jouer. Nous lui avons donné quelques routines pour ce dont il avait besoin pour se mettre dans la bonne position, mais finalement c’est à lui de décider.

“Quand un joueur a confiance, alors je suis convaincu de la façon dont nous travaillons, l’environnement et la culture sont également importants, le joueur peut donner le meilleur de lui-même.

Kaveh Solhekol du Transfer Show dit qu’il est possible que le prêt de Wout Weghorst à Manchester United devienne permanent cet été



“Il est évident que Marcus en ce moment est en très bonne forme, en très bonne forme, de jour en jour, d’entraînement en entraînement, de match en match, les routines arrivent de plus en plus.

“La ligne de front me donne aussi un sentiment positif et se renforce. Ils peuvent alors tirer davantage profit les uns des autres. Lors de la première saison, nous avons eu beaucoup de problèmes en première ligne. Souvent, nous avons eu des matchs où nous n’avions pas de joueurs qui étaient à 100% en forme physiquement et mentalement. Maintenant, je pense que c’est beaucoup plus.

Accumulation de matches de Man Utd

Samedi 28 janvier : Manchester United contre Reading – FA Cup quatrième tour20h

Mercredi 1er février : Manchester United vs Nottingham Forest – Demi-finale retour de la Coupe Carabaovivre de Sports du ciel; 20h

Samedi 4 février : Manchester United contre Crystal Palace15h

Mercredi 8 février : Manchester United contre Leeds20h

Dimanche 12 février : Leeds vs Manchester Unitedvivre de Sports du ciel; 14h

Jeudi 16 février : Barcelone contre Manchester United – Barrage de la Ligue Europa, 17h45

Dimanche 19 février : Manchester United contre Leicestervivre de Sports du ciel; 14h

Jeudi 23 février : Man Utd contre Barcelone – Barrage de la Ligue Europa20h

Dimanche 26 février : Manchester United contre Brentford13h30