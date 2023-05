Erik ten Hag: le patron de Man Utd dit que le club doit investir s’il veut rester dans le top quatre de la Premier League | Nouvelles du football

Erik ten Hag dit que Manchester United doit investir s’il veut rester dans le top quatre de la Premier League.

Ten Hag a ramené United en Ligue des champions à la première demande, tout en remportant la Coupe Carabao et en organisant une finale de la FA Cup contre Manchester City.

Mais le manager a été limité à seulement trois signatures de prêt lors de la fenêtre de transfert de janvier et, après avoir battu Fulham 2-1 le dernier jour de la saison, United a terminé la campagne à 14 points du champion City.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Manchester United contre Fulham en Premier League



S’exprimant après la fin de la saison de Premier League, Ten Hag a déclaré: « Le club sait que si vous voulez jouer dans le top quatre, si vous voulez concourir pour des trophées dans cette ligue difficile, vous devez investir, sinon vous ne le ferez pas. progresser parce que d’autres clubs le feront.

« Nous l’avons vu cet hiver. Tous les clubs autour de nous ont investi. Nous ne l’avons pas fait et nous l’avons quand même fait. Je suis donc vraiment heureux et fier de mon équipe. »

United était l’une des cinq équipes de Premier League à ne pas dépenser en janvier, et le seul de ces clubs à avoir terminé la campagne dans les places européennes.

Ten Hag a été soutenu dans sa première fenêtre, avec plus de 225 millions de livres sterling dépensés pour six nouveaux joueurs, dont Antony, qui a coûté 86 millions de livres sterling lors de sa signature de l’ancien club du manager, l’Ajax.

Les commentaires de Ten Hag interviennent dans l’incertitude quant à savoir qui seront les propriétaires de United à l’avenir, avec la famille Glazer – qui possède le club depuis 2005 – des offres divertissantes.

Sir Jim Ratcliffe, le fondateur d’Ineos, et le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani, l’homme d’affaires qatari, sont les deux parties désireuses de réaliser une prise de contrôle, qui pourrait coûter plus de 5 milliards de livres sterling.

Parler à Sports du ciel plus tôt cette semaine, Ten Hag a déclaré que United serait en mesure d’atteindre ses principaux objectifs de transfert cet été s’il n’y avait aucun changement dans la situation de propriété.

Ten Hag a dit: « Je pense que oui. Je suis venu ici [at the end of] la saison dernière et nous avons parlé de ce que nous pouvons faire dans l’équipe, de ce que nous pouvons faire lors des transferts.

« L’année dernière, le club a confirmé qu’il pouvait le faire. Donc, pour moi, je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé et oui, en cette période estivale, nous pouvons faire la même chose. »

Keane excité par Kane mais pas Mount

Image:

United est intéressé par la signature de Harry Kane, Declan Rice et Mason Mount





Harry Kane, Declan Rice et Mason Mount figurent sur la liste restreinte des transferts de Manchester United cet été, mais il est peu probable qu’ils signent les trois.

United est à la recherche d’un attaquant et on pense que sa cible n ° 1 est Kane. United a un intérêt de longue date pour l’attaquant mais Tottenham ne veut pas vendre et il est sous contrat avec eux jusqu’à l’été prochain.

Rice sera autorisé à quitter West Ham au juste prix cet été, mais Arsenal est sa destination la plus probable pour le moment. Mount a encore un an sur son contrat et Chelsea veut toujours qu’il signe un nouveau contrat.

« Celui qui m’exciterait, c’est Kane », a répondu Sky Sports’ Roy Kean.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mason Mount a pris le temps de se promener sur un Stamford Bridge vide après le dernier match de la saison de Chelsea – disait-il au revoir ?



« Mount s’est un peu échauffé. Il a des qualités et j’ai déjà fait l’éloge de lui auparavant, mais il a disparu au cours des deux dernières années avec une ou deux blessures. Il ne peut pas entrer dans une mauvaise équipe de Chelsea. Je Je ne lui accrocherais pas mon chapeau pour améliorer Manchester United. Rice améliorerait United, ce serait une signature décente.

« Mais en termes d’excitation et de buts, ce serait Kane, mais pouvez-vous voir les Spurs vendre à Manchester United? Très difficile. »

Ratcliffe reste le principal soumissionnaire pour Man Utd

Le milliardaire d’Ineos, Sir Jim Ratcliffe, reste le principal candidat à l’achat de Manchester United malgré une réunion du conseil d’administration peu concluante qui s’est tenue à la fin de la semaine dernière.

Nouvelles du ciel comprend que les directeurs de la société holding du club de Premier League se sont réunis jeudi pour discuter de l’avancement de ses enchères de plus de 5 milliards de livres sterling.

Contrôlé par des membres de la famille Glazer mais comprenant également un certain nombre d’administrateurs indépendants, le conseil d’administration a été mis au courant du processus de vente par Raine, la banque d’affaires qui conseille United.

Une source proche de la vente aux enchères a déclaré que les administrateurs n’avaient pas choisi d’entamer des négociations exclusives avec Ineos Sports ou son principal rival, l’homme d’affaires qatari Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani.

Ratcliffe propose d’acheter une participation majoritaire dans United, ce qui laisserait deux des Glazers impliqués, tandis que Sheikh Jassim veut acheter le club purement et simplement.

La source a déclaré qu’Ineos restait le « principal » soumissionnaire malgré une nouvelle offre améliorée de la Fondation Nine Two – le véhicule de candidature de Sheikh Jassim – au début du mois.