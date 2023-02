Erik ten Hag: le patron de Man Utd déclare que le retour de Jadon Sancho est “entre ses mains” après avoir égalisé contre Leeds | Nouvelles du football

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que le “magnifique” Jadon Sancho était “sur le chemin du retour” après avoir marqué lors de son retour en Premier League, mais insiste sur le fait que son avenir est “entre ses propres mains”.

Sancho est sorti du banc pour marquer son premier but en Premier League depuis septembre et sauver un match nul 2-2 à domicile contre Leeds mercredi soir.

Le joueur de 22 ans vient tout juste de revenir aux côtés de Ten Hag après s’être remis de problèmes physiques et mentaux qui l’ont amené à suivre un programme de conditionnement physique individuel aux Pays-Bas plutôt que de se rendre au camp d’hiver de l’équipe en Espagne.

Sancho a poursuivi sa première apparition depuis octobre lors de la victoire de la Coupe Carabao la semaine dernière contre Nottingham Forest avec un égaliseur vital à la 70e minute contre Leeds en Premier League.

Parler à Sports du cielTen Hag a déclaré à propos du but de Sancho : “Je suis très heureux. Il est sur le chemin du retour. Nous savons que c’est un magnifique joueur de football.

“Il peut certainement avoir un impact important pour notre équipe. Ce soir, il l’a eu, mais nous savons qu’il peut avoir un impact constant. Il doit travailler très dur, nous le faisons tous, et en ce moment, il est de bonne humeur.

“Je pense que cela le renforcera, le motivera même à donner plus, alors vous en aurez plus. C’est un footballeur brillant, et ce deuxième but m’a vraiment plu, et surtout pour lui.”

Interrogé lors de la conférence de presse d’après-match sur ce que l’international anglais doit faire pour s’assurer qu’il ne recule pas, Ten Hag a répondu: “Je pense que c’est entre ses mains. Donc s’il le veut, il peut le faire. [it] et cette équipe est super pour jouer et vous donnera de la joie.

“J’aime vraiment le voir jouer comme il l’a fait, avec tellement de confiance, tellement de conviction, vraiment direct. C’était génial de le voir jouer dans cette attaque.”

Sancho, qui a rejoint United en juillet 2021 pour 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund, a maintenant marqué trois buts en 11 matches de Premier League cette saison, égalant son total de buts de la campagne 2021-22 (3 en 29 matchs).

“Il est dans la bonne direction et j’espère qu’il pourra maintenir cet élan”, a ajouté Ten Hag. “Je suis sûr que cela le renforcera et le motivera à faire encore plus.

“Comme vous le voyez, c’est un footballeur brillant et s’il investit et qu’il est au bon niveau, il peut être remarquable.

“Je pense que nous avons maintenant une équipe qui peut dicter davantage les matchs dans la moitié de terrain adverse – il aime ça. Il peut jouer dans des zones restreintes et il peut faire la différence. Le deuxième but le montre, mais aussi quand il est entré la semaine dernière, nous avons vu ça aussi.”

Interrogé sur le temps passé par Sancho loin de la première équipe, Ten Hag a répondu: “C’était une période difficile mais il s’est battu [it]. Il a besoin de crédit pour cela et je suis content, je suis fier qu’il l’ait fait.

“Je le soutiendrai, les entraîneurs le soutiennent, l’équipe le soutient et le soutient dans ce processus. Mais finalement, il doit le faire par lui-même.

“Vous pouvez voir quand il est à un bon niveau, c’est un joueur de football exceptionnel, il est brillant. Il peut faire la différence et j’espère qu’il pourra rester dans cet état d’esprit et contribuer à cette équipe et marquer beaucoup de buts et créer des occasions et des passes décisives .”