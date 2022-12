Erik ten Hag: le manager de Manchester United vise les quatre premiers et les trophées avant la reprise de la Premier League | Nouvelles du football

Erik ten Hag espère que sa planification méticuleuse tout au long de la pause de la Coupe du monde permettra à Manchester United de rester sur la bonne voie pour un top quatre et de l’argenterie.

United, qui a mis fin à une absence de 38 jours lors de la victoire 2-0 de la Coupe Carabao mercredi au quatrième tour contre Burnley, reprend sa campagne de Premier League contre Nottingham Forest à Old Trafford le 27 décembre.

United, qui occupe la cinquième place, est à trois points des quatre premiers avant la reprise et Ten Hag n’a rien laissé de côté alors qu’il se prépare à organiser une course vers les places de qualification de la Ligue des champions avant la fin de la saison.

Lorsqu’on lui a demandé si la pause de mi-saison avait été difficile, Ten Hag a répondu : “Ça l’est. Nous avions un plan sur la façon de le faire, comment gérer la charge des joueurs.

“Tout est basé sur l’individu, personne n’est le même, personne n’avait le même programme ou les mêmes minutes, et ils jouent à des positions différentes et ont des âges différents. Nous avons essayé de donner à chacun un plan, mais nous savons tous que le redémarrage est cinq ou six jours après la finale de la Coupe du monde.

“La Premier League reprend très rapidement donc tout le monde doit être prêt pour cela, le manager, le staff technique et les joueurs doivent l’accepter.

“Nous voulons des trophées, nous voulons avoir une équipe solide pour se battre pour les trophées. Nous devons nous adapter, le faire intelligemment et, espérons-le, nous pourrons performer et obtenir les bons résultats.”

Les progrès de United en Coupe Carabao ont renforcé les espoirs de Ten Hag de mettre fin à l’attente du club pour un premier trophée depuis 2017.

Reprendre leur campagne de Premier League avec une victoire contre Nottingham Forest revêt une importance égale, avec un classement parmi les quatre premiers nécessaires pour arrêter leur interruption d’une saison en Ligue des champions.

L’importance de telles réalisations, en particulier pour un manager de Manchester United, n’est pas perdue pour Ten Hag, qui est prêt pour la bataille à venir.

“Nous sommes conscients que la compétition est rude, mais cela compte pour les sept, huit clubs qui se battent pour les quatre premiers”, a déclaré le Néerlandais.

“Pour tous ceux qui regardent la Premier League, c’est génial car ce sera excitant. Vous devez vous battre pour chaque duel pour obtenir vos points.

“Je regarde le processus, nos performances – nous devons obtenir des résultats – mais si nous progressons correctement, nous avons de bonnes chances d’entrer dans le top quatre.

“Je l’accepte [the pressure] comment c’est. Mais aussi, pour le manager de Chelsea, Newcastle United, tous ces clubs ont également beaucoup investi dans leurs équipes.

“Pour chaque manager, c’est une grosse pression d’entrer en Ligue des champions. Vous voulez être dans le top quatre, vous voulez vous battre pour des trophées. C’est notre objectif, c’est clair.”

Ten Hag n’a pas été en mesure de confirmer si les défenseurs Lisandro Martinez et Raphael Varane seraient disponibles pour le match de lundi contre Nottingham Forest.

Martinez faisait partie de l’équipe argentine qui a remporté la Coupe du monde au Qatar aux dépens de l’équipe de France de Varane.

“Je ne peux pas répondre à cela”, a répondu Ten Hag lorsqu’on lui a posé des questions sur la disponibilité de Martinez. « Il est toujours en fête en Argentine ! Il est dans un bus qui fait le tour de Buenos Aires !

“Je peux comprendre les émotions lorsque vous réalisez cela pour votre pays, c’est magnifique, le plus haut que vous puissiez atteindre. Mais Licha Martinez doit également accepter que le 27 décembre, la Premier League continuera.”

Le défenseur argentin et vainqueur de la Coupe du monde Lisandro Martinez n’est pas encore revenu à Manchester United





À propos de Varane, Ten Hag a ajouté : “Il est bien sûr déçu d’avoir perdu la finale, mais il peut être fier d’être à nouveau en finale. Avec tout ce qu’il a accompli dans sa carrière de footballeur, ce fut une performance énorme.

“Quand tu gagnes tant de trophées [like he has]cette fois il était deuxième, mais il peut être très fier car arriver en finale a été un grand exploit car le niveau des nations était très proche.”

Ten Hag ne s’attend pas à avoir Jadon Sancho à invoquer contre Forest. L’international anglais de 22 ans a suivi un programme d’entraînement individuel pendant la Coupe du monde et ne serait pas encore revenu au complexe d’entraînement du club à Carrington.