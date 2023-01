Erik ten Hag: le manager de Manchester United dit à l’équipe de ne pas se laisser distraire par les discours sur le trophée | Nouvelles du football

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a averti ses joueurs de ne pas se laisser distraire en parlant de remporter un trophée lors de la première saison du Néerlandais en charge.

L’équipe de Ten Hag a remporté quatre victoires consécutives en Premier League et occupe la quatrième place du classement, à neuf points du leader de la ligue, Arsenal.

Avant les matchs de championnat consécutifs contre les deux meilleurs actuels de la ligue, l’attention de United se tourne d’abord vers les compétitions de coupe nationales, alors qu’ils accueillent Everton en FA Cup vendredi soir avant d’accueillir l’équipe de Ligue 1 Charlton à Old Trafford pour leur quart de finale de la Coupe Carabao mardi. , vivre de Sports du ciel.

Avec United également en huitièmes de finale de la Ligue Europa, le club a encore quatre voies potentielles vers l’argenterie cette saison – mais Ten Hag a appelé à se concentrer dans un calendrier chargé.

Interrogé sur la perspective d’un trophée lors de sa première saison à United, il a déclaré: “Je n’y pense pas. À ce stade de la saison, ce n’est pas là que vous regardez.

“Vous cherchez à vous placer dans une position où vous pouvez gagner quelque chose car il y a tellement de matchs à jouer.

“La saison prend beaucoup de temps, surtout avec beaucoup de matchs à venir – ne vous laissez pas distraire. Quand vous pensez trop loin, vous êtes distrait. Concentrez-vous sur le jeu, les progrès, les performances de l’équipe et le développement de l’équipe. C’est Il y a de nombreux éléments dans notre jeu que nous devons améliorer. Réfléchissez-y et concentrez-vous dessus, travaillez pour l’améliorer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à être dans une position aussi prometteuse si tôt dans sa carrière à Old Trafford, le Néerlandais a ajouté : “Je pense que nous sommes dans une bonne position. Nous sommes là où nous voulons être.

“Allez de match en match, nous jouons dans de nombreuses ligues, alors concentrez-vous d’un match à l’autre sur la ligue et ne pensez pas trop loin.

“Nous devons passer d’un match à l’autre et continuer à réfléchir et à travailler sur la progression et le processus. Tout est question d’équipe, puis d’individus. Lorsque l’équipe est performante, les individus s’améliorent.”

Formulaire Ten Hag on Rashford, plans de transfert de janvier

Rashford a marqué trois buts lors de ses trois derniers matchs de Premier League





Ten Hag a étendu son message appelant à se concentrer sur Marcus Rashford, qui a trois buts et une passe lors des trois premiers matchs de United en Premier League après la Coupe du monde.

L’attaquant anglais est sorti du banc pour marquer un vainqueur en seconde période contre les Wolves le soir du Nouvel An après avoir été retiré de la formation de départ pour avoir trop dormi et être arrivé en retard à une réunion d’équipe.

“Tout d’abord, restez toujours concentré. Peu importe que vous soyez dans le match ou non, restez concentré sur le but”, a déclaré Ten Hag.

“Un joueur comme Marcus mais aussi Anthony Martial, quand ils restent dans le jeu mentalement, concentrés avec une concentration à 100%, ils ont toujours les compétences et ont besoin d’un moment pour changer le jeu de manière positive.

“Si il [Rashford] développe cette compétence, je pense qu’il marquera plus de buts et contribuera à une saison réussie.”

Jadon Sancho n’a pas joué depuis le match nul 1-1 de Man Utd contre Chelsea en octobre





Alors que son compatriote attaquant de United, Jadon Sancho, travaillait toujours pour une forme physique complète, Ten Hag a également évoqué la possibilité de faire venir un nouvel attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier.

Sky Sports Nouvelles a révélé le désir de United d’apporter un attaquant, bien qu’un accord de prêt soit le scénario le plus probable en ce mois de transfert.

“Nous devons toujours chercher cela”, a déclaré Ten Had à propos des nouvelles recrues. “Nous poussons les joueurs, bon n’est pas assez bon. Mais aussi dans l’organisation, nous devons nous pousser les uns les autres.

“Quand il y a des opportunités au sommet, vous devez être prêt pour cela. Mon objectif est d’être prêt à obtenir une meilleure équipe, à améliorer l’équipe.”