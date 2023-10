Erik ten Hag insiste sur le fait que Man Utd restera soudé après la défaite de Galatasaray et soutient le gardien Andre Onana | Actualités footballistiques

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, ne s’inquiète pas de perdre son emploi après que le début de saison horrible de son équipe se soit poursuivi avec une défaite à domicile en Ligue des champions contre Galatasaray.

United a perdu une avance de 2-1 pour s’incliner 3-2 dans un Old Trafford détrempé par la pluie et connaître son pire début de saison depuis 1986.

Ils ont perdu six de leurs 10 premiers matches pour la première fois en 37 ans et leurs chances de sortir des phases de groupes semblent déjà incertaines après seulement deux matches.

Mais Ten Hag, qui affirme qu’il n’y a « aucune excuse » pour les performances lamentables de son équipe, a ensuite insisté sur le fait que tout le monde au club tirait dans la même direction.

Mason Mount semble abattu après la dernière défaite de Man Utd





Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait pour son travail, le Néerlandais a répondu : « La saison dernière : brillante, formidable, plus que ce à quoi nous pouvions nous attendre.

« Nous savions aussi que dans ce projet il y aurait des lacunes communes. En ce moment, nous sommes dans une période très difficile comme tout le monde peut le constater mais nous en sortons ensemble, nous nous battons ensemble, nous restons unis et nous sommes derrière les uns les autres. c’est moi, les réalisateurs, l’équipe, tous ensemble nous allons nous battre.

« Ce n’est pas nous, nous savons que nous devons faire mieux, c’est ensemble que nous en sortirons.

« Si je donne une explication, alors vous verrez comme des excuses, il n’y a pas d’excuses. Nous ne pouvons pas commettre les erreurs que nous commettons actuellement. Nous devons faire mieux, c’est un simple fait, nous devons gagner nos matchs. «

« Il va rebondir » – Ten Hag soutient Onana

United avait la victoire entre ses mains après que deux buts de Rasmus Hojlund, de chaque côté du niveleur de l’ancien ailier de United Wilfried Zaha, les ont mis sur la bonne voie pour une victoire bien méritée.

Mais Kerem Akturkoglu les a de nouveau rattrapés, puis une erreur lamentable d’Andre Onana les a mis sur la voie de l’autodestruction alors que sa passe épouvantable a conduit Casemiro à commettre une faute sur Dries Mertens dans la surface de réparation et le Brésilien a été expulsé.

Mauro Icardi a raté le penalty qui en a résulté, mais a fait amende honorable trois minutes plus tard en s’emparant du vainqueur et en scellant une toute première victoire sur le sol anglais pour l’équipe turque.

Andre Onana a commis une terrible erreur qui a fait basculer le match en faveur de Galatasaray.





Onana a également commis une gaffe coûteuse lors du premier match du Groupe A au Bayern Munich il y a quinze jours, mais Ten Hag, qui l’a dirigé à l’Ajax, a soutenu le Camerounais pour qu’il se démarque.

« Nous sommes satisfaits de notre groupe de gardiens, et certainement d’André », a déclaré Ten Hag. « Il a participé à une demi-finale de la Ligue des champions, l’année dernière, il était en finale de la Ligue des champions, il a les capacités pour être l’un des meilleurs gardiens du monde.

« Il l’a montré et il le fera. Nous avons déjà vu dans les matchs ses grandes capacités, ainsi que sa personnalité après avoir commis des erreurs. Il rebondira et je suis sûr qu’il le fera également dans les matchs à venir. »

Eriksen : Man Utd manque de conscience lorsqu’il est devant

Christian Eriksenqui a été recruté à la mi-temps avec un score de 1-1, insiste sur le fait que United ne manque pas de confiance mais doit améliorer sa conscience lorsqu’il avance dans les matchs.

L’international danois a déclaré TNT Sports: « C’est une grosse déception et c’était très calme dans le vestiaire. Nous avons eu quelques bons moments dans le match mais à la fin, quand nous allons de l’avant et marquons un but, toujours peu de temps après nous encaissons et cela rend les choses très difficiles pour C’est quelque chose qui doit changer rapidement.

« Je ne pense pas que ce soit la confiance, je pense que c’est plutôt la conscience et la netteté. Pour aller de l’avant deux fois, il ne faut pas jeter ça et nous l’avons fait dans d’autres matchs cette saison. Ce sont de mauvaises décisions au mauvais moment. fois.

Christian Eriksen pense que Man Utd manque de « conscience » et de « netteté » lorsqu’il prend la tête des matchs





« Beaucoup de travail reste à faire, mais encore une fois, ce sont des détails. Beaucoup d’occasions sont venues de nos erreurs. Si nous ne commettons pas d’erreurs, nous ne concéderons pas comme nous le faisons.

« Nous n’avons joué que deux matches dans cette compétition. Il y a beaucoup de matches à jouer et à rattraper. Nous savons que nous devons gagner chaque match pour avoir une opportunité de nous qualifier. »

Morrison : Pression sur Ten Hag | Hojlund positif

Clinton Morrison dit que c’est une période inquiétante pour Manchester United, Rasmus Hojlund étant le seul point positif de leur défaite en Ligue des champions contre Galatasaray.



Clinton Morrison parlant sur Spécial football: « C’est une mauvaise nuit et il doit y avoir de la pression sur Erik ten Hag maintenant.

« Je ne pense pas qu’ils aient mal joué. Le match aurait pu se terminer s’ils avaient tenté leur chance.

« Il n’y a pas d’organisation et ils s’ouvrent. Ils étaient beaucoup trop ouverts derrière.

« Le seul point positif que je retiendrai de ce soir est Rasmus Hojlund, il a été exceptionnel et a l’air d’un vrai joueur. Il a très bien tenu le ballon, a mené la ligne et a marqué deux vrais buts.

« Des moments inquiétants pour Man Utd. »

Rasmus Hojlund a marqué deux fois pour Manchester United contre Galatasaray à Old Trafford





Neville : Man Utd, un cimetière pour les joueurs et les managers

Parler avant la défaite de United, Sports aériens Gary Neville a déclaré à talkSPORT que son ancien club est un « cimetière pour les entraîneurs et les joueurs » en discutant de leur début de saison désastreux.

« Ça a été très débraillé. Des hauts et des bas, des blessures incohérentes, beaucoup de choses qui ne vont pas sur le terrain, beaucoup de choses qui ne vont pas en dehors du terrain », a déclaré Neville.

« Je suis vraiment désolé pour le manager, je sais que beaucoup de gens diront qu’il doit faire beaucoup mieux et c’est très bien, c’est le manager de Manchester United. Mais il y a de gros problèmes au club et pour être juste, je pense que tous Les managers ont découvert au cours des 10 dernières années. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, nous continuerons à voir des équipes sous-performantes, des équipes sous-performantes.

« C’est devenu un cimetière pour les entraîneurs et les joueurs. Je l’ai dit il y a quelques années. Ce n’est pas un terme trop fort. Il y a très peu de joueurs qui ont excellé à Manchester United au cours des 10 dernières années. Ils étaient tous recherchés par d’autres clubs et « Ils ont fini par venir à Manchester United sans réussir et sans performer au niveau requis. Pourquoi ? C’est parce qu’il n’est pas culturellement correct d’accepter les joueurs comme il le devrait. Ils doivent bien faire les choses. »

Quelle est la prochaine étape pour Man Utd ?

7 octobre : Brentford (H) – Premier League, coup d’envoi à 15h

21 octobre : Sheffield United (A) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports aériens

24 octobre : Copenhague (H) – Ligue des Champions, coup d’envoi à 20h

29 octobre : Manchester City (H) – Premier League, coup d’envoi à 15h30, en direct Sports aériens

1er novembre: Newcastle (H) – Carabao Cup, coup d’envoi à 20h15, en direct Sports aériens

4 novembre : Fulham (A) – Premier League, coup d’envoi à 12h30