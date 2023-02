Erik ten Hag Furious alors que Manchester United est tenu à un match nul 2-2 par United sans manager

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a critiqué le début “inacceptable” de son équipe lors du match nul 2-2 de mercredi avec Leeds sans entraîneur, malgré une défaite 2-0.

Leeds a limogé Jesse Marsch lundi après une série de sept matchs de championnat sans victoire.

Le manager intérimaire Michael Skubala n’a eu qu’une seule séance d’entraînement de 20 minutes pour se préparer au voyage à travers les Pennines, mais les visiteurs étaient sur la bonne voie pour une première victoire sur United depuis 2010.

Wilfried Gnonto a donné à Leeds un départ parfait après seulement une minute et le but contre son camp de Raphael Varane a doublé son avantage au début de la seconde période.

Le 20e but de Marcus Rashford de la saison a déclenché la riposte de United avant que le premier but de Jadon Sancho depuis septembre ne prolonge la série d’invincibilité des Red Devils à domicile à 16 matchs.

“Vous pouvez dire que nous avons gagné un point parce que lorsque vous êtes dans un derby et que vous revenez de 2-0, c’est bien”, a déclaré Ten Hag après le premier des deux affrontements de Premier League en cinq jours entre les équipes.

“Mais d’un autre côté quand tu commences un derby comme nous l’avons fait, c’est inacceptable. Il faut être prêt à se battre et nous n’étions pas prêts pour la bataille.”

Un point laisse United, troisième, toujours à sept points du leader Arsenal, après avoir disputé deux matchs de plus.

Le match nul est plus précieux pour Leeds, qui a un point d’avance sur la zone de relégation.

Casemiro a raté

United a cruellement raté la présence de Casemiro suspendu au milieu de terrain, ce qui a permis à Leeds de contre-attaquer à volonté.

Gnonto a été une étincelle lumineuse constante d’une saison autrement triste pour Leeds et a fait exploser le jeu après seulement 60 secondes alors qu’il trouvait le coin inférieur pour son quatrième but en sept matchs.

United aurait dû être à égalité à la mi-temps car Alejandro Garnacho a tiré juste à côté, puis a vu un tir dégagé de la ligne par Max Woeber après que l’Argentin eut contourné Illan Meslier.

Cependant, l’équipe locale a été lente à sortir des blocs après la pause et a été punie.

Gnonto était à nouveau au cœur du mouvement en relâchant Crysencio Summerville sur la gauche et son centre a été transformé en son propre filet par Raphael Varane.

“Je pense que cela inculque aux joueurs la conviction qu’ils sont assez bons à ce niveau”, a déclaré Skubala, qui ne sait toujours pas s’il sera responsable de la visite de United à Elland Road dimanche.

“Ils le savent et nous le savons et nous devons juste aller après chaque match d’ici la fin de la saison.”

Ten Hag s’est tourné vers son banc pour trouver des solutions et les a trouvées à Sancho et Facundo Pellistri pour remplacer les inefficaces Wout Weghorst et Garnacho.

Le retrait de Weghorst a placé Rashford au milieu et en quelques minutes, il a grimpé le plus haut pour rencontrer le centre de Diogo Dalot pour son 12e but en 14 matchs depuis la Coupe du monde.

Leeds était à quelques centimètres de restaurer son avance de deux buts presque immédiatement lorsque le coup franc de Brenden Aaronson est revenu sur le poteau.

Mais leur avantage a été rapidement anéanti complètement à 20 minutes du terme.

Les problèmes de forme physique de Sancho l’ont mis à l’écart pendant la majeure partie de la saison, mais son retour à l’action a été un coup de pouce opportun avec United toujours impliqué dans quatre compétitions et à court d’options offensives.

L’international anglais a récupéré le centre dévié de Luke Shaw et sa frappe basse a rattrapé Meslier bas à sa gauche.

“Il est de retour”, a ajouté Ten Hag. “Nous savons que c’est un joueur magnifique.

“Je pense qu’il peut toujours avoir un grand impact. Mais il doit travailler dur. Cela le motivera à en faire plus.”

