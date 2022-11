Erik ten Hag frustré par le passage “stupide” de Man Utd à Cristiano Ronaldo alors qu’Aston Villa les battait 3-1 à Villa Park | Nouvelles du football

Erik ten Hag a qualifié de “stupide” la tactique de Manchester United consistant à centrer depuis la profondeur pour Cristiano Ronaldo, car il a été frustré par le fait que ses joueurs n’ont pas “suivi les règles” lors de leur défaite 3-1 contre Aston Villa dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait encouragé ses joueurs à chercher la tête de l’attaquant de 37 ans pour l’aider à entrer dans le match, Ten Hag a répondu : “Non, je pense que c’était stupide de faire ça.”

Il a ajouté: “Nous avons livré trop rapidement des croix de trop loin et trop forcées. Ensuite, nous ne l’aidons pas. Nous devons apporter les croix au bon moment.

“Je pense qu’en deuxième mi-temps nous introduisons aussi trop rapidement les centres. Le bon moment était de Christian Eriksen en première mi-temps et il a trouvé le moment dans la poche pour livrer le ballon à Cristiano au second poteau. C’était le bon moment.”

Bien avant cela, United avait concédé deux fois, cédant l’initiative à l’équipe d’Unai Emery lors du premier match de l’Espagnol en charge. Bruno Fernandes a beaucoup manqué, mais Ten Hag n’a pas considéré cela comme une excuse pour la performance médiocre de son équipe.

“Bruno Fernandes est un joueur important mais je n’ai pas ce sentiment. Il s’agit des joueurs qui sont maintenant sur le terrain pour gagner ce match. S’ils font leur travail à 100%, avec passion et désir, en suivant les règles et les principes du football, alors nous gagnons ce match.

“Quand vous perdez le match au début de la première mi-temps et au début de la seconde mi-temps, quand vous commencez des matchs comme celui-ci, vous êtes battu.”

Même le superbe coup franc de Lucas Digne n’était pas assez bon pour que Ten Hag défende ses joueurs. “Je pense que le coup franc est stoppable car le ballon est trop loin [away from the wall]. OK, c’est un petit détail mais les détails font la différence dans le football de haut niveau.

“Ça raconte tout [about] nous. Je pense que c’était l’une de nos meilleures normes. Nous sommes vraiment avant-gardistes, nous sommes vraiment prêts à jouer dans tous les matchs jusqu’à présent. Et aujourd’hui nous ne l’étions pas. Dès le début, nous n’avons pas suivi les règles en défense et nous perdons nos batailles.

“Ensuite, nous marquons le but, nous sommes donc de retour dans le match et nous espérions à la mi-temps que nous pourrions renverser la vapeur. Tout le monde est sorti avec ce sentiment et cette attitude, mais nous avons donné le même match qu’en première mi-temps au début de seconde mi-temps.”

C’était loin d’être le premier choix de Ten Hag avec Donny van de Beek faisant son premier départ en Premier League de la saison. “C’est toujours difficile quand on joue à 10. Je pense que c’est collectivement qu’on a fait une mauvaise performance.”

Pendant ce temps, Marcus Rashford n’a pas réussi à tirer parti de sa récente bonne forme après avoir été transféré sur l’aile droite en l’absence d’Antony. Ten Hag a reconnu que ce n’était pas son meilleur rôle.

“Oui, il peut jouer là-bas. Si vous regardez ses statistiques, il marque presque également sur toutes les positions avant. Mais pour moi, la meilleure position pour Rashford est le n ° 9 ou en sortant de la gauche. Mais dans notre ligne de front, nous avons nos problèmes, donc pour ce match, c’était le meilleur équilibre.”

Ronaldo était l’attaquant et le capitaine, portant le brassard pour la première fois sous le Néerlandais, bien que son manager ait expliqué qu’il était loin d’être le premier choix pour cet honneur.

“Harry Maguire est sur le banc, notre capitaine Bruno n’est pas disponible, alors il s’agit de David de Gea. C’est un leader mais le gardien est loin du champ extérieur. Casemiro est le leader mais Casemiro ne parle pas à 100% parfait Anglais.

“Donc Cristiano est un leader, surtout il est le leader de l’équipe, donc c’est l’homme, c’est clair.”

La défaite met fin à une série de neuf matchs sans défaite pour United toutes compétitions confondues, le premier revers depuis la défaite du derby début octobre. “Je suis déçu mais je sais que le processus n’ira pas jusqu’au bout. Des revers viendront et nous devons faire avec”, a ajouté Ten Hag.

“Je suis déjà depuis longtemps dans le football. Les êtres humains ne sont pas des robots. Parfois c’est comme ça. C’est psychologique mais ce n’est pas acceptable, ne vous méprenez pas. Nous devons être prêts à chaque match et ne pas donner le jeu si facilement. »