Erik ten Hag fait l’éloge du partenariat avec Manchester United après sa dernière victoire de pré-saison

Erik ten Hag a fait l’éloge d’un nouveau partenariat avec Manchester United après la dernière sortie des Red Devils.

United a affronté l’équipe australienne Melbourne Victory lors d’un affrontement de pré-saison vendredi matin.

Après avoir perdu 1-0, Man United a intensifié et est finalement reparti avec une victoire 4-1, la deuxième fois qu’ils en ont marqué quatre en pré-saison cet été.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

S’exprimant après le match, Ten Hag était impatient de faire l’éloge du côté droit de Manchester United, en particulier Diogo Dalot et Jadon Sancho :

“Deuxième match, approche totalement différente de l’adversaire”, a déclaré Ten Hag. « Ils se tiennent vraiment en retrait, vraiment compacts. Nous avons dû créer par nous-mêmes et ce n’était pas si facile du côté gauche, du côté droit j’étais assez satisfait et nous avons créé beaucoup du côté droit, quatre ou cinq très bonnes occasions.

«Nous avons inversé le jeu, c’était la bonne chose, quand vous descendez, que vous réagissez, et nous gérons le revers.

“Bien sûr, mais je pense que tout le côté droit a très bien joué car il y a une bonne connexion entre Jadon Sancho et Diogo Dalot et aussi mélangé avec Bruno, Martial et aussi McTominay.

“Je suis très content de cela, mais je suis sûr qu’au cours de la saison, nous devons faire encore plus et nous devons nous améliorer dans certains cas. Nous devons recevoir une menace des deux côtés.

“J’ai dit la semaine dernière que notre côté gauche était vraiment bon et maintenant, tout d’un coup, c’est notre côté droit. Maintenant, je veux les deux côtés et aussi le milieu parce que si vous voulez être créatif contre les blocs bas, vous en avez besoin et la menace doit venir de tout le monde.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23