Erik Ten Hag fait l’éloge d’Alejandro Garnacho

L’ailier argentin de Manchester United, Alejandro Garnacho, doit faire pression pour une place de titulaire en Premier League après une première saison impressionnante au cours de laquelle le joueur de 18 ans a marqué cinq buts, a déclaré le manager Erik ten Hag.

Garnacho, qui a également effectué quatre passes décisives, a marqué son retour d’une blessure à la cheville en sortant du banc pour marquer dans le temps additionnel et sceller une victoire 2-0 sur Wolverhampton Wanderers samedi.

A LIRE AUSSI | Premier League : Manchester United Down Wolves, Aston Villa Stun Tottenham, Nottingham Hold Chelsea, Southampton Relégué

« Il est entré et a presque tout fait de bien et a marqué un superbe but qui lui donnera confiance. C’est bien pour nous pour le reste de la saison qu’il soit de retour et qu’il puisse avoir un impact », a déclaré Ten Hag aux journalistes.

« Je suis heureux que nous puissions faire venir de jeunes joueurs et j’espère qu’il progressera si rapidement qu’il pourra concourir pour une position de titulaire. Parce que c’est son prochain défi.

Interrogé sur ce que Garnacho devait faire pour commencer pour United, Ten Hag a déclaré: «Prendre des décisions, être conscient, analyser les situations, quand aller en tête-à-tête, prendre du retard, quand aller au but ou faire une passe supplémentaire.

« Ce sont des décisions comme celles-là qui font d’un bon joueur un joueur de premier plan – c’est la différence. Mais quand on le voit dans l’ensemble, c’est un énorme talent et très courageux.

Ten Hag a déclaré que la voie vers l’équipe de départ était ouverte aux jeunes joueurs tels que Garnacho, qui a signé un nouveau contrat pour rester à United jusqu’en 2028.

A LIRE AUSSI | Ligue 1 : Kylian Mbappe Brace aide le PSG à mettre en déroute Ajaccio alors que Lionel Messi revient de la suspension du club

« Mais, au final, il s’agit du joueur – il doit investir et avoir un plan pour le faire », a ajouté le manager.

United est quatrième du championnat avec 66 points, quatre devant Liverpool, cinquième, avec trois matchs à jouer.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)