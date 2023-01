Erik ten Hag fait l’éloge d’Alejandro Garnacho de Manchester United : “Il peut contribuer au plus haut niveau”

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, estime que la capacité d’Alejandro Garnacho à affronter des joueurs est une qualité rare en Premier League.

Garnacho, 18 ans, a impressionné lors de sa saison décisive à Old Trafford avec l’ancienne starlette de l’Atletico Madrid commençant à avoir un impact sur les matchs de l’équipe senior.

Ten Hag s’est tourné vers l’ailier samedi alors que son United perdait 1-0 face à son rival Manchester City et Garnacho n’a pas déçu.

L’adolescent a montré ses compétences en battant Nathan Ake avec une supercherie avant de passer le ballon à Marcus Rashford pour préparer le vainqueur de United.

Garnacho a fait forte impression ce qui fait plaisir à son manager.

Ten Hag, s’exprimant avant le match de Premier League de United contre Crystal Palace mercredi, a déclaré: “Il a une compétence que je ne vois pas beaucoup de joueurs de Premier League avoir – il bat les joueurs un contre un.

“Il a appris ces derniers mois comment jouer en équipe, comment vivre, comment faire les bonnes choses dans la semaine, comment avoir la bonne attitude sur le terrain d’entraînement et vous voyez comment il agit en tant que joueur d’équipe et avec ses compétences individuelles qui peuvent faire la différence.

« Aussi pour lui, c’est de continuer dans le processus. Ce n’est pas fait. Il y a beaucoup à venir. Il y a beaucoup de place pour l’amélioration avec lui mais il peut aider, il peut déjà contribuer au plus haut niveau et je suis vraiment content.

“C’est un bonus pour nous en tant que club que vous ameniez de jeunes joueurs et ils peuvent entrer non seulement dans l’équipe mais dans l’équipe et je pense que c’est une partie de notre projet qui doit contribuer à notre succès.”

Luke Shaw est un autre joueur qui a impressionné Ten Hag ces dernières semaines suite à ses performances à la fois à l’arrière central et à l’arrière gauche.



Shaw a impressionné Ten Hag en tant que défenseur central et arrière gauche (Photo: Getty Images)

Shaw a aidé à enchaîner Erling Haaland contre City dans ce qui n’était que son quatrième match en tant que défenseur central.

“J’aime qu’il soit si honnête”, a ajouté Ten Hag. “Après le deuxième match, il n’a pas joué et a dit:” Je comprends parfaitement, ma performance n’est pas bonne “. Mais dès le premier jour d’entraînement de la pré-saison, il a travaillé très dur et vous pouvez voir quand il a la bonne approche qu’il est un des meilleurs joueurs.

« Je ne veux pas dire seulement en tant que joueur d’équipe, c’est un leader. Il a montré beaucoup de capacités de leadership — il en est l’exemple en ce moment — et avec ses compétences et avec sa puissance physique il apporte beaucoup à l’équipe. Mais maintenant aussi avec sa mentalité. Il est un exemple de comment gagner de gros matchs. Je suis vraiment content de son évolution. Je pense que ça a été énorme que ce soit au poste de demi-centre ou à l’arrière gauche, c’est un grand joueur et une grande personnalité pour le vestiaire.

“C’était une grande décision (jouer Shaw en défense centrale contre City) mais je pense que lorsque vous analysez le profil de Haaland et la combinaison avec (Kevin) De Bruyne, c’était aussi la bonne décision car Luke a le pouvoir physique de rivaliser. avec eux et a également la vision tactique pour prendre la bonne décision et les compétences techniques pour jouer à ce poste.

“Je pense (contre City) que cela a très bien fonctionné, mais je pense que dans d’autres matchs, il peut contribuer encore plus à gauche dans les positions larges, donc c’est un choix tactique et nous pouvons voir d’un match à l’autre ce dont nous avons besoin. Et je pense que nous avons plus de joueurs dans notre équipe qui ont la capacité d’être multifonctionnels et nous pouvons l’utiliser comme une arme dans les jeux.

United deviendra deuxième de la Premier League s’il bat Palace à Selhurst Park.

(Photo : Getty Images)