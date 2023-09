Erik ten Hag explique pourquoi Manchester United a fait une signature choc « extrêmement importante »

Erik ten Hag a salué « l’importance majeure » de Jonny Evans pour la cause de Manchester United, après le retour surprise du défenseur à Old Trafford cet été.

Evans a rejoint Man United avec un transfert gratuit après avoir quitté Leicester City en juin, initialement dans le cadre d’un accord à court terme pour lui permettre de jouer pour l’équipe de Ten Hag en pré-saison.

Mais l’international nord-irlandais de 35 ans a signé un contrat d’un an avec United plus tôt ce mois-ci – et a depuis joué deux fois en Premier League, à commencer par la victoire 1-0 de samedi contre Burnley, au cours de laquelle il a servi Bruno Fernandes. ‘but gagnant.

Jonny Evans s’est avéré être une acquisition judicieuse jusqu’à présent (Crédit image : Getty Images)

C’est une signature qui, jusqu’à présent, a porté ses fruits pour United – et Ten Hag pense qu’Evans aura un rôle important à jouer cette saison.

« Il était [in] s’entraîner avec les U23… », a déclaré Ten Hag. « J’ai déjà vu en pré-saison le calendrier, les problèmes avec les effectifs de l’équipe et puis, oui, nous avons décidé de le signer parce que je pense qu’il peut vraiment contribuer dans l’équipe, et vous avez vu à quel point il peut être extrêmement important. »

Le retour d’Evans à Manchester United a eu lieu huit ans après son départ des Red Devils pour West Brom.

Il a fait 198 apparitions lors de son premier passage à Old Trafford, remportant trois titres de Premier League et la Ligue des Champions sous Sir Alex Ferguson.

United sera le prochain en action mardi soir, lorsqu’il commencera sa défense en Coupe Carabao en accueillant Crystal Palace au troisième tour.

