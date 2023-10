Erik Ten Hag exhorte le camp de Manchester United à rester ensemble en pleine crise

Manchester United s’est incliné 3-2 à domicile contre Galatasaray mardi, laissant les Diables Rouges en danger d’une sortie anticipée de la Ligue des champions.

United a perdu ses deux premiers matches d’un groupe de Ligue des champions pour la première fois alors que le nouveau gardien Andre Onana a eu une autre soirée à oublier en Europe.

Rasmus Hojlund a donné l’avantage à United à deux reprises, mais Galatasaray a riposté pour s’imposer à l’extérieur en Ligue des champions pour la première fois en 10 ans grâce aux buts de Wilfried Zaha, Kerem Akturkoglu et Mauro Icardi.

« Nous avions totalement le contrôle, puis nous nous sommes tiré une balle dans les pieds en accordant des buts », a déclaré le patron de United, Erik ten Hag.

« Nous devons mieux défendre dans de tels moments et dans certains domaines. »

Onana a accepté sa responsabilité après que son erreur ait permis au Bayern Munich d’ouvrir le score lors de la défaite 4-3 de United en Allemagne pour débuter le Groupe A.

Le Camerounais était une fois de plus fautif lors du moment crucial qui a vu l’expulsion de Casemiro pour avoir concédé un penalty à la 77e minute.

Icardi a raté le tir au but, mais a rapidement fait amende honorable pour marquer le but vainqueur contre 10 hommes.

La défaite 1-0 de United à domicile contre Crystal Palace samedi signifie que les hommes de Ten Hag connaissent également leur pire début de saison en Premier League avec quatre défaites en sept matchs.

La progression vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions semble désormais une tâche ardue.

Le Bayern a battu le FC Copenhague 2-1 à l’extérieur pour prendre six points, Galatasaray étant à quatre d’avance sur United avec quatre matches à jouer.

Hojlund a fourni la seule note de positivité lors d’une soirée autrement coûteuse pour United.

Le début de vie du jeune attaquant danois à Old Trafford a été gêné par une blessure au dos, mais il montre rapidement pourquoi United a dépensé 64 millions de livres sterling (78 millions de dollars) pour un joueur de 20 ans.

« Il a marqué deux buts brillants », a ajouté Ten Hag. « Je pense surtout à la seconde où il était seul et utilisait sa puissance et sa force. C’était une superbe fin.

Marcus Rashford a joué un rôle énorme dans le premier but alors que son centre de volée précis a donné à Hojlund la tâche simple de se diriger à bout portant.

L’avance n’a duré que six minutes alors que Zaha revenait hanter son ancien club.

L’ailier ivoirien a passé six mois malheureux à Old Trafford il y a dix ans, en plus de ses succès à Crystal Palace.

Zaha a eu une certaine fortune puisque son tir a dévié sur Diogo Dalot et sur le malheureux Onana.

« C’était mon premier match en Ligue des Champions, c’était une explosion d’émotions à ce moment-là », a déclaré Zaha, qui en a surpris beaucoup en tournant le dos à la Premier League pour s’installer en Turquie.

« Ce qui est important pour moi, c’est d’élever le nom de Galatasaray à la place qu’il mérite, c’est-à-dire au sommet. »

United a commencé la seconde période avec une intensité qui a souvent fait défaut cette saison.

Rashford aurait dû choisir Fernandes pour une frappe lors d’un nettoyage et Hojlund avait une belle finition exclue pour hors-jeu.

L’avant-centre de United n’a pas été refusé longtemps. Il a bondi sur une glissade de Davinson Sanchez et a couru sans faute avant de lancer froidement le ballon sur Fernando Muslera.

Galatasaray a immédiatement reçu des encouragements lorsqu’Onana a battu un centre inoffensif et que Zaha a frappé Akturkoglu qui s’est enroulé de quelques centimètres.

Akturkoglu était clinique quelques instants plus tard alors que la défense de United était facilement ouverte par le centre de Baris Yilmaz.

Le pire était à venir pour Ten Hag et son nouveau gardien.

Onana a été acheté à l’Inter Milan pour 47 millions de livres sterling pour remplacer David De Gea, en grande partie grâce à sa capacité à jouer avec le ballon.

Mais une passe capricieuse est allée directement à Dries Mertens, qui a été abattu à l’intérieur de la surface par une fente désespérée de Casemiro.

Le Brésilien a reçu un deuxième carton jaune pour laisser United à un homme pendant les 20 dernières minutes, y compris les arrêts de jeu.

Icardi a brièvement donné un congé à Onana lorsqu’il a renvoyé son penalty loin de la cible.

Cependant, l’Argentin a fait amende honorable à la 81e minute lorsque le dégagement de la tête de Sanchez a permis à Icardi de passer sans faute et il a passé le ballon au-dessus du gardien de United.

