Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a réitéré sa position selon laquelle Cristiano Ronaldo resterait à Old Trafford malgré le désir du quintuple vainqueur du Ballon d’Or de partir pour le football de la Ligue des champions.

Ronaldo a raté la majorité des préparatifs de pré-saison de United, le club l’excusant d’une tournée en Asie et en Australie pour des raisons familiales.

Le joueur de 37 ans est revenu pour un match nul 1-1 en amical contre Rayo Vallecano le week-end dernier. Cependant, il a de nouveau fait les gros titres pour avoir quitté Old Trafford avant la fin du match.

Ten Hag a décrit cet acte comme “inacceptable”, mais a également arrondi les médias pour s’être concentré sur Ronaldo alors que d’autres joueurs ont également quitté le stade avant le temps plein.

“Je te l’ai déjà dit, on planifie avec la saison (avec lui). Nous avons un attaquant de haut niveau et je suis vraiment heureux qu’il soit ici, il est dans l’équipe et nous nous en tenons à ce plan », a déclaré Ten Hag lors de sa conférence de presse d’avant-match avant son premier match de compétition en tant que patron de United à domicile contre Brighton le Dimanche.

“Il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis, mais les projecteurs sont braqués sur Cristiano et ce n’est pas bien.

« Je suis satisfait de toute l’équipe. Il y a une bonne culture et Cristiano travaille très dur et dur.

Après une campagne désastreuse au cours de laquelle United a terminé sixième de la Premier League la saison dernière, une refonte de l’équipe était attendue au cours de l’été.

Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Nemanja Matic et Juan Mata sont partis après l’expiration de leur contrat, mais les Red Devils commencent la saison avec seulement trois nouvelles recrues – Lisandro Martinez, Tyrell Malacia et Christian Eriksen.

Une poursuite prolongée du milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong, qui a joué auparavant sous Ten Hag à l’Ajax, s’est jusqu’à présent avérée infructueuse.

“Il s’agit des bons joueurs”, a ajouté Ten Hag sur le manque relatif d’activité de transfert. « Je ne peux pas donner de commentaires sur un joueur qui est sous contrat dans un autre club. Quand nous aurons des nouvelles, nous les apporterons.

