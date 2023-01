Erik Ten Hag, entraîneur de Manchester United

Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, a déclaré que son équipe était en “bonne position”, mais qu’il était encore trop tôt pour penser à l’argenterie, avant un match nul en FA Cup contre Everton.

United cherchera sa septième victoire consécutive dans toutes les compétitions face à une équipe d’Everton en difficulté vendredi.

Le club d’Old Trafford n’a pas remporté de trophée depuis la levée de la Ligue Europa en 2017, mais lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait être sur le point de changer, Ten Hag a déclaré aux journalistes : “Je ne pense pas (à gagner des trophées) à ce stade de la saison. .

“Nous sommes là où nous voulons être mais nous allons toujours de match en match, nous jouons dans de nombreuses compétitions, nous nous concentrons de match en match et ne pensons pas trop loin… Nous avons de nombreux éléments dans notre jeu que nous devons améliorer.

“Alors que nous poussons les joueurs parce que le bien n’est pas assez bon, nous devons également nous pousser les uns les autres dans l’organisation et quand il y a des opportunités au sommet, vous devez être prêt pour cela. Mon objectif principal est d’améliorer l’équipe.”

Ten Hag a déclaré que l’attaquant Anthony Martial était disponible après avoir été frappé par un coup lors de la victoire 3-0 de United en Premier League contre Bournemouth, ajoutant que le Français était remis en action.

“Il est sorti mais il n’a pas beaucoup joué dans la première moitié de la saison, nous devons donc le ramener lentement en 90 minutes”, a déclaré Ten Hag.

“Il peut jouer 90 minutes mais (si nous le jouons) dans une série de matchs, nous devons le protéger afin qu’il puisse avoir la force, le pouvoir de livrer plus de 90 minutes, tous les trois jours.”

Portant son attention sur le marché des transferts, Ten Hag a évoqué le départ du gardien Martin Dubravka, qui a été rappelé dimanche par le club parent de Newcastle United.

United a été lié à un prêt pour le gardien de but de Crystal Palace, Jack Butland, et Ten Hag a déclaré qu’il avait besoin de trois gardiens de but expérimentés dans l’équipe.

“Nous avons des jeunes, et ils réussissent bien, mais nous avons tellement de matchs”, a-t-il déclaré. pour.

“Je suis vraiment content de David (de Gea), c’est assez clair, c’est notre numéro un, c’est un très bon interprète, mais il y a toujours quelque chose qui peut arriver avec David aussi, et il faut s’y préparer.”

