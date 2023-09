Erik Ten Hag en difficulté, Tottenham fait preuve d’un grand cœur et Mohamed Salah est le roi des passes décisives – ce que nous avons appris samedi

Ce fut une autre journée d’action passionnante alors que le football de Premier League revenait samedi en beauté..

Après deux semaines d’absence en raison de la trêve internationale, sept matches étaient au programme des fans – et bon sang, il y avait des crackers.

6 Erik ten Hag est en difficulté après la défaite de Manchester United contre Brighton Crédit : Getty

Au total, 21 buts ont été marqués, Liverpool, Manchester City, Tottenham et Aston Villa venant tous de l’arrière pour remporter les trois points.

Les Spurs ont réussi d’une manière ou d’une autre à renverser leur match contre Sheffield United dans les arrêts de jeu pour maintenir leur invincibilité.

Pendant ce temps, Manchester United a perdu trois de ses cinq premiers matches après avoir été battu par Brighton à Old Trafford.

Et sans surprise, il y a beaucoup de choses à retenir de ce qui fut un autre samedi mouvementé.

Erik ten Hag subit une énorme pression

Il ne pleut pas à United, il pleut.

Après une semaine au cours de laquelle Ten Hag a interdit à Jadon Sancho de s’entraîner et Antony a pris une période d’absence pour répondre à des allégations de violence domestique, ce n’était pas le résultat – ou la performance – que Ten Hag aurait souhaité.

Il a de nouveau été surclassé tactiquement par les Seagulls, qui ont désormais remporté quatre matchs consécutifs de Premier League contre United.

Et il risque désormais de perdre le soutien des fidèles de United, qui n’ont pas hésité à donner leur avis sur le Néerlandais et son équipe.

6 United a perdu trois de ses cinq premiers matches de Premier League Crédit : Getty

La décision de Ten Hag de retirer Rasmus Hojlund et de le remplacer par Anthony Martial a été raillée par les fans, avant qu’Old Trafford n’éclate dans un chœur de huées après le coup de sifflet à temps plein.

Ses réactions positives aux défaites vont également bientôt commencer à exaspérer les fans, Ten Hag – tout comme il l’a fait après la précédente défaite contre Arsenal – a insisté sur le fait que son équipe n’avait pas eu de chance de perdre contre Brighton.

Les choses ne deviennent pas plus faciles pour United puisqu’ils se tournent désormais vers le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Une nouvelle défaite ne fera qu’augmenter la pression sur Ten Hag, et il sait qu’il doit commencer à obtenir des résultats – et vite.

Brighton est la vraie affaire

Oui, United traverse une période difficile en ce moment, mais quelle victoire décisive de la part des hommes de Robert De Zerbi.

Les Diables Rouges sont restés invaincus lors de leurs 21 derniers matches de haut niveau à domicile, soit 31 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

Mais Brighton a fait ressembler United à l’équipe à l’extérieur, alors qu’ils se sont taillé sans effort leurs adversaires à volonté pour poursuivre leur fantastique début de campagne.

Il s’agit de quatre victoires sur cinq pour l’équipe de la côte sud, avec son seul échec contre West Ham lors de sa défaite 3-1 au stade Amex.

6 Brighton continue d’impressionner après avoir époustouflé United Crédit : Getty

Et Brighton a désormais la chance de montrer son talent suprême sur la scène européenne lorsqu’il affrontera l’AEK Athènes en Ligue Europa jeudi.

De Zerbi a lancé Evan Ferguson, Ansu Fati, James Milner, Billy Gilmour et Joao Pedro sur le banc en prévision du match, montrant à leurs rivaux de la ligue qu’ils peuvent battre n’importe quelle équipe, quelle que soit la composition de leur choix.

La nouvelle attitude de Tottenham : ne jamais dire et mourir

Manchester City est peut-être en tête du classement, mais les Spurs ont sans doute été l’histoire de la saison jusqu’à présent, il s’agit de leur meilleur départ depuis 1965.

Personne n’avait prédit que les Londoniens du nord se disputeraient une place européenne cette campagne, encore moins dans le top quatre et dans la course au titre dans l’état actuel des choses.

Et leur victoire spectaculaire sur les Blades est le retour le plus remarquable cette saison – marquant aux septième et neuvième minutes du temps additionnel pour gagner 2-1.

Ne vous y trompez pas, les Spurs étaient clairement favoris pour remporter la victoire, mais après avoir pris du retard à la 73e minute, l’ancienne équipe d’Antonio Conte n’aurait pas récolté de point, encore moins les trois.

Les Spurs ne se sont jamais effondrés ni n’ont montré de nerfs, ils ont gardé la philosophie d’Ange Postecoglou et ont continué leur assaut sur le but de United.

Leurs têtes ne sont pas non plus tombées lorsque Brennan Johnson a vu un égaliseur tardif correctement exclu pour hors-jeu.

6 Les Spurs ont montré qu’ils n’étaient pas du genre à jouer avec cette campagne Crédit : Getty

Le plus gros test de Postecoglou dans sa carrière avec les Spurs aura lieu la semaine prochaine lorsqu’ils affronteront Arsenal dans le derby du nord de Londres aux Emirats.

Les supporters craignaient peut-être le déplacement cet été, mais ils se réjouiront à l’idée de potentiellement remporter leur premier match à l’extérieur à Arsenal en championnat depuis la saison 2010/11.

Si quelqu’un doit s’inquiéter du match, ce sont bien les fidèles d’Arsenal, dont les espoirs de chute des Spurs ne sont plus qu’une chimère.

Mohamed Salah est une machine à assistance

Il est peut-être le roi égyptien de Liverpool, mais le joueur de 31 ans a délivré une passe décisive après avoir battu un record de Premier League.

L’ancien ailier de Chelsea, auteur de deux buts lors de la victoire 3-1 des Reds face aux Wolves, est désormais l’Africain avec le plus de passes décisives en Premier League de l’histoire.

Il compte désormais 63 passes décisives dans l’élite anglaise après avoir dépassé l’ancienne star de City et Leicester Riyad Mahrez.

Toutes les passes décisives de Salah, sauf une, ont été destinées à l’équipe du Merseyside, l’autre étant venue lors de son bref passage à Stamford Bridge.

Salah n’a pas non plus eu de chance de ne pas réaliser un triplé de passes décisives à Molineux, la frappe de Harvey Elliott lors de son licenciement étant considérée comme un but contre son camp de Hugo Bueno.

Le vainqueur de la Ligue des champions 2019 a principalement été un buteur lors de son passage à Anfield, mais avec déjà quatre passes décisives à son actif cette saison, les arrières latéraux auront désormais encore plus de mal à prédire son prochain mouvement.

6 Salah a joué dans la victoire de Liverpool contre les Wolves Crédit : Getty

Erling Haaland est humain après tout

Il a peut-être marqué lors de la victoire 3-1 au London Stadium, mais le buteur norvégien a pris son temps pour marquer son but habituel.

Le joueur de 23 ans a raté plusieurs occasions dans les deux mi-temps dans la capitale alors que les Hammers menaçaient d’obtenir un résultat contre les Citizens.

Au total, Haaland a désormais raté huit grosses occasions en cinq matches de Premier League – un sommet dans la division jusqu’à présent.

Mais il a réussi à remporter son septième de la campagne avec une frappe clinique dans les phases finales pour montrer qu’il est peut-être parfois en panne, mais qu’il ne sera jamais absent.

6 Haaland a pris son temps pour marquer son but habituel contre West Ham Crédit : Getty