Erik ten Hag soutient pleinement Rasmus Hojlund pour prospérer à Manchester United et insiste sur le fait qu’il ne regrette pas de ne pas avoir signé Harry Kane.

Man United de Ten Hag était fortement lié au capitaine anglais Kane lors de fenêtres de transfert consécutives, mais l’ancien homme de Tottenham a fini par rejoindre le Bayern.

3 Kane a déménagé au Bayern dans le cadre d’un accord qui pourrait s’élever à 100 millions de livres sterling Crédit : Bayern Munich

3 Alors que United débarquait à Hojlund Crédit : Getty

Passant aux géants de la Bundesliga pour un montant de 100 millions de livres sterling qui pourrait atteindre 100 millions de livres sterling, Kane s’est lancé dans un dépliant sur et en dehors du terrain.

La prochaine étape pour le joueur de 30 ans est un affrontement en Ligue des champions avec ses anciens prétendants United, en direct sur talkSPORT, qui alignera probablement Hojlund en attaque, un attaquant de dix ans son cadet.

Bien que Hojlund soit plus jeune et moins cher que Kane, il a considérablement moins fait ses preuves que le meilleur buteur d’Angleterre, et ce point a été attribué à Ten Hag avant le match contre le Bayern.

« Nous en avons discuté à San Diego [during pre-season] donc je ne pense pas que nous devions répéter ce débat », a-t-il déclaré.

« Je suis content de Rasmus, évidemment les premiers matchs, il a été blessé, il a joué contre Arsenal, il a pris un départ.

« Bien sûr, nous devons l’intégrer dans l’équipe mais vous pouvez voir que c’est un grand talent, il contribuera à notre jeu, nous en sommes assez confiants. »

On a ensuite demandé au Néerlandais s’il regrettait de ne pas avoir signé Kane, et il a répondu par un « Non » rapide et catégorique.

L’attaquant danois Hojlund arrive à United avec une grande réputation, après avoir marqué six buts en huit matches pour son pays.

Les plus lus en Ligue des Champions

3 Ten Hag a donné une réponse sévère aux questions de regret Crédit : Travail d’équipe Hayters

🗣️ « Regrettez-vous de ne pas avoir signé Harry Kane ? » Erik ten Hag donne VERDICT sur les raisons pour lesquelles Man Utd a choisi de recruter Rasmus Hojlund avant le capitaine anglais 🔴 pic.twitter.com/arnBrXq2GV – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 19 septembre 2023

Sa production n’a pas été aussi convaincante pour l’ancienne équipe de l’Atalanta, mais les fans de United ont eu un aperçu de son talent contre Brighton la dernière fois.

Le n°11 a eu le ballon dans les filets lors de la défaite, mais son égalisation a été annulée par la plus petite des marges et les Seagulls ont finalement gagné 3-1.

Pourtant, le public local a été impressionné, à tel point qu’il a hué la décision de remplacer Hojlund à la 64e minute.