Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il ne serait « jamais » capable de reproduire le style de football qu’il a supervisé à l’Ajax avec sa récolte actuelle.

Malgré une première campagne prometteuse sous la direction du Néerlandais, le début de saison difficile de United s’est poursuivi avec la défaite cuisante 3-0 de dimanche contre Manchester City, où le score a démenti la domination de leurs rivaux.

United a perdu cinq de ses 10 premiers matches de championnat cette saison – son pire départ depuis 1986-87 – avec l’ancien capitaine Gary Neville qualifiant leur performance en seconde période de « pagaille » et son collègue Jamie Carragher critiquant ce qu’il pense être un manque de style de jeu reconnaissable.

Ten Hag, qui a mené l’Ajax à trois titres d’Eredivisie, ainsi qu’à une demi-finale de la Ligue des champions en 2018-19, s’est engagé à adopter un style « proactif, courageux et aventureux » qui « appartient à la culture de Manchester United » lorsqu’il arrivé au club.

Mais il dit qu’il doit désormais adopter une approche plus pragmatique et jouer “beaucoup plus direct” que son ancienne manière à l’Ajax.

“Le football que nous avons joué à l’Ajax, nous ne le jouerons jamais ici”, a-t-il déclaré à Viaplay après la défaite de dimanche à Old Trafford.

« J’ai des joueurs différents maintenant, et ce n’est pas non plus la raison pour laquelle je suis venu ici. La collection de joueurs dont vous disposez détermine votre style de jeu et c’est pourquoi nous jouons ici d’une manière différente de celle que je joue à l’Ajax.

« Et je devrai le faire, car je ne peux pas jouer ici de la même manière. Et cela n’est pas du tout dans l’ADN de Manchester United.

“Le style de football de l’Ajax est très caractéristique et ici nous jouerons beaucoup plus directement. Et c’est pour cela que nous avons des joueurs, surtout aux avant-postes (du terrain).

ALLER PLUS LOIN Il y a un gouffre béant entre les deux clubs de Manchester – et il ne fait que s’agrandir

Ten Hag doit trouver un équilibre dans une approche « chaotique »

Analyse de Carl Anka de The Athletic

Les citations de Ten Hag à Viaplay aux Pays-Bas sont similaires à celles qu’il a décrites lors de sa première révélation en tant que manager de United.

“Il ne s’agit pas de la façon dont vous voulez jouer, mais des joueurs – ils décident et dictent la philosophie de votre jeu”, a-t-il déclaré en mai 2022.

Au cours des mois qui ont suivi, l’entraîneur de United a cherché à constituer une équipe qui tire le meilleur parti de Marcus Rashford et Bruno Fernandes – deux joueurs « à l’avant-garde » qui s’épanouissent lorsqu’ils courent dans l’espace.

Marcus Rashford a marqué un but en 10 matches de Premier League (Getty Images)

Casemiro, Lisandro Martinez, Mason Mount et Andre Onana ont également été achetés sous Ten Hag avec l’ambition d’améliorer la capacité de United à jouer lors de la transition.

Cependant, les blessures, le manque de confiance et une équipe de départ en constante évolution ont fait que l’équipe a rencontré des difficultés cette saison.

Au cours de la tournée de pré-saison, l’entraîneur de United a déclaré qu’il souhaitait faire du club la « meilleure équipe de transition au monde » en utilisant un style de jeu différent de ses équipes de l’Ajax 2018-19 et 2021-22 qui ont remporté la ligue.

Aux Pays-Bas, Ten Hag était connu pour sa capacité à entraîner des équipes qui étaient à l’aise lorsqu’elles avaient la possession et qui faisaient un bon pressing sans elle.

Chez United, il semble privilégier une approche plus chaotique qui pourrait donner des résultats à court terme mais risque d’être perturbée à long terme.

La question préoccupante pour les fans de United est de savoir si Ten Hag souhaite améliorer le style de possession de United ou s’il a l’intention de se concentrer sur un jeu direct qui contourne de grandes sections du milieu de terrain.

Le manager de United présente la situation comme un choix entre l’un ou l’autre, mais dans ses emplois précédents, il a montré qu’un juste milieu pouvait être trouvé.

ALLER PLUS LOIN Manchester City peut s’adapter à n’importe quel adversaire – United n’était pas à la hauteur de son mouvement intelligent

(Photo : Getty Images)