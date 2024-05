Erik ten Hag dit que la star d’une importance vitale de Man Utd reviendra dans l’équipe contre Newcastle

Avant l’avant-dernier match de la saison en Premier League mercredi, Manchester United a bénéficié d’un regain de forme physique.

Cette saison a été absolument marquée par les blessures pour Manchester United, avec plus de 60 cas de blessures distincts qui ont affecté l’équipe dans son ensemble.

Pour Erik ten Hag, cela aura été une pilule difficile à avaler compte tenu de la mauvaise saison, car il plaide que ses blessures sont le facteur décisif.

Mais sur une note positive, il semble qu’à l’approche de la fin de la saison, les choses deviennent plus positives avec le retour de certains absents de longue date.

Maintenant, Ten Hag a révélé que l’un d’eux devrait revenir dans l’équipe contre Newcastle ce mercredi.

Photo de Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Erik ten Hag révèle que Lisandro Martinez devrait être dans l’équipe contre Newcastle

La semaine dernière, Ten Hag avait révélé que Lisandro Martinez était de retour à l’entraînement et avait même demandé à jouer contre Arsenal.

Mais c’est arrivé trop tôt, mais ce mercredi pourrait être le moment où le joueur Rio Ferdinand pense que c’est « énorme » pour Unitedfait son retour.

Maintenant, le manager a expliqué via les médias du club, Martinez devrait faire partie de l’équipe au moins à Old Trafford mercredi.

« Très bonne question. Licha Martinez, je pense qu’il reviendra dans l’équipe. Il a maintenant [had] quelques séances avec nous et nous prévoyons qu’il soit disponible.

« Cet après midi, [if] tout se passe bien à l’entraînement, il reviendra dans l’équipe.

Martinez n’est pas le seul joueur que les gens souhaitent voir revenir à l’action au cours des deux prochaines semaines alors que nous attendons avec impatience la finale de la FA Cup.

« Pour certains autres joueurs, il faut voir. Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Willy Kambwala, s’ils sont suffisamment en forme.

Un autre joueur qu’il a évoqué est Raphael Varane, qui vient de confirmer qu’il quittera United cet été.

Actuellement inapte, Ten Hag a révélé qu’il y avait un espoir que Varane soit apte à figurer avant la fin de la saison.

« Nous planifions [for] lui », a admis le patron. « Certainement pour les derniers matchs. Pas demain mais nous espérons dimanche et ensuite, bien sûr, le dernier match [the Emirates FA Cup final against Manchester City].»

Rubriques connexes