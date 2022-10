Erik ten Hag dit que Casemiro s’améliore à Manchester United après Chelsea Heroics

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a salué l’influence croissante de Casemiro dans leur milieu de terrain après que l’international brésilien ait marqué dans le temps additionnel du match nul 1-1 de Premier League samedi à Chelsea pour sauver un point pour son équipe classée cinquième.

Casemiro a été signé du côté espagnol du Real Madrid en août pour apporter une agression et de l’acier indispensables au centre du terrain pour United et le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a lentement grandi dans son rôle.

Le joueur de 30 ans a dépassé le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga à la 94e minute pour priver les hôtes des trois points après que le penalty tardif de Jorginho semblait avoir scellé une victoire serrée.

“Il grandit de match en match et maintenant il a égalisé. Et cela donne à l’équipe et à lui plus de confiance », a déclaré Ten Hag aux journalistes. «Nous avons besoin de têtes, et c’était une excellente finition.

“Mais il vient dans l’équipe et vous voyez à quel point il est important. Je pense qu’il a été massif aujourd’hui dans sa performance. Il correspond maintenant à l’intensité de la Premier League et de match en match, il ira mieux. J’en suis convaincu.

Ten Hag a regretté le manque d’avant-garde ces dernières semaines et a déclaré que l’équipe avait raté l’attaquant Cristiano Ronaldo, qui a été abandonné pour le match après avoir refusé de remplacer lors de leur victoire 2-0 contre Tottenham Hotspur mercredi.

“Comme toujours, il peut marquer des buts et il est précieux pour nous. On a besoin de lui, c’est clair et ça se voit aussi dans ce match. Il peut finir, c’est assez évident », a déclaré Ten Hag à Sky Sports.

« J’en ai assez dit sur cette situation. Concentrons-nous sur ce match, c’était un bon match et je dois féliciter mon équipe.

