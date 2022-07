Erik ten Hag dit aux stars de Manchester United ce qu’elles doivent faire pour l’impressionner

Par Josh Barker









L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a dit à ses joueurs ce qu’ils devaient faire pour l’impressionner.

Ten Hag a pris en charge la pré-saison de United il y a quelques semaines et a réussi son premier match pour son nouveau club mardi contre Liverpool.

Manchester United a dominé la rencontre et est reparti avec une victoire stupéfiante 4-0 sur ses rivaux.

Les Red Devils sont maintenant prêts à affronter Melbourne Victory vendredi matin à 11h05, heure du Royaume-Uni.

L’égalité devrait produire une victoire très facile pour Manchester United, mais sera une autre bonne chance pour Ten Hag d’en savoir plus sur sa génération actuelle de joueurs.

Et, lors d’une conférence de presse jeudi avant le match, Ten Hag a expliqué ce que l’on attend de ses joueurs et ce qu’ils doivent faire pour l’impressionner :

“De tous les domaines de l’équipe, je veux de la productivité”, a-t-il déclaré. “C’est la chose la plus importante, que les joueurs prennent l’initiative sur et hors du ballon, en attaque et en défense.”

Un homme qui n’est pas avec l’équipe de United vendredi est Cristiano Ronaldo.

Le Portugais a raté toute la tournée de pré-saison de Manchester United à ce jour et cherche apparemment à se frayer un chemin hors du club.

Le joueur de 37 ans a fait savoir à la hiérarchie du club qu’il ne souhaitait pas passer une saison en dehors de la Ligue des champions à ce stade de sa carrière et a demandé à être autorisé à partir cet été, selon des informations.

Cependant, l’attaquant vétéran a du mal à trouver un nouveau club, le PSG et Chelsea soupçonnant tous deux d’avoir snobé un transfert potentiel au cours des dernières semaines.

