Erik ten Hag dépouille Harry Maguire du poste de capitaine de Manchester United: il a été impitoyable dans la gestion du changement | Nouvelles du football

La décision d’Erik ten Hag de retirer Harry Maguire en tant que capitaine de Manchester United n’est que son dernier grand appel. Cristiano Ronaldo n’a pas duré longtemps. David De Gea, le gardien de longue date du club, est également parti. Il a été impitoyable dans la gestion du changement.

« Il n’y a rien de plus difficile, de plus périlleux à conduire, de plus incertain dans son succès, que de prendre la tête de l’introduction d’un nouvel ordre de choses. » Cette citation appartient au tristement célèbre diplomate Niccolo Machiavel. Ten Hag a dû faire sa propre politique.

Ils disent que le secret du changement n’est pas de concentrer l’énergie sur la lutte contre l’ancien mais sur la construction du nouveau. Il a dû faire les deux, construire sa nouvelle idée tout en supprimant les piliers de United d’Ole Gunnar Solskjaer. Pas étonnant que Ralf Rangnick ait dit qu’il faudrait six ans pour y parvenir.

Harry Maguire de Manchester United envisage maintenant son avenir au club



Ce faisant, il a été critiqué de toutes parts. Cela aurait été une déclaration plus importante de déplacer tout ou partie de ces joueurs immédiatement après son arrivée. Au lieu de cela, il a attendu le bon moment, conscient de la nécessité de produire des résultats ainsi que des changements.

Laisser les événements se dérouler comme ils l’ont fait a divisé l’opinion. « Je ne pense pas que cela ait été une excellente gestion », a déclaré l’ancien capitaine Roy Keane à propos de l’affaire Ronaldo. En se référant à la décision d’autoriser De Gea à partir sans un véritable adieu, Rio Ferdinand, un autre ex-skipper, s’est déclaré « vidé de la façon dont le club a géré cela ».

Inévitablement, il y aura de la sympathie pour Maguire en perdant également le poste de capitaine. Mais Ten Hag mérite le crédit pour cette marche sur la corde raide.

Il a été impitoyable mais il a été patient. Ces deux qualités sont loin d’être synonymes, mais le rythme du changement semble bien jugé.

Faire plus vite aurait été risqué.

Le faire plus lentement aurait sapé ses principes.

Aucun de ces joueurs n’était bien adapté à sa vision. Mais ils étaient les plus gros revenus du club. L’un était le capitaine. Les autres étaient de véritables légendes de United, les deux hommes à avoir remporté le prix Sir Matt Busby du joueur de l’année plus que quiconque.

Son approche avec Ronaldo a donné le ton.



Erik ten Hag et Cristiano Ronaldo se sont affrontés pendant leur temps ensemble à Old Trafford





L’attaquant vétéran n’était ni disposé ni capable d’exécuter le style préféré de Ten Hag. « Pour moi, le pressing est un facteur important. Ce que j’exige de mon équipe, c’est qu’il presse. » Le Néerlandais aurait été conscient de la trajectoire de collision dès le départ.

Extérieurement, ce n’était pas évident. « J’ai hâte de travailler avec lui », a-t-il d’abord déclaré. « Cristiano n’est pas à vendre. Il fait partie de nos plans. Nous voulons réussir ensemble. » Plus tard, il a ajouté: « Nous sommes contents de lui. Il s’adaptera à tous les systèmes ou à tous les styles. »

Il n’a pas. Ten Hag le savait sûrement mais Ronaldo a été conduit vers la sortie plutôt que bousculé. Au moment de sa dernière apparition pour le club, le Portugais avait en fait commencé neuf des 13 matchs précédents. Ronaldo était toujours indigné. D’autres moins.

Andy Mitten, rédacteur en chef de United We Stand, partage ses réflexions sur la sortie de David De Gea



Le départ de De Gea a été moins incendiaire mais le schéma est familier. « Je suis vraiment content de David, c’est un excellent gardien. Il n’a que 31 ans, il est en forme, il peut encore progresser, il était déjà impressionnant pour Man United et le sera également à l’avenir. »

Ces commentaires sont venus en novembre, même après que De Gea ait démontré des difficultés à s’adapter aux nouvelles exigences. Ten Hag a continué à affirmer que son gardien de but resterait, bien que la langue ait changé. « Je ne dirai pas qu’il sera toujours mon numéro 1. »

Ten Hag a reconnu qu’il était trop compliqué de changer de gardien immédiatement, les priorités étant ailleurs.

De Gea était assez bon pour gagner des matchs. Mais l’entraîneur aura été conscient qu’André Onana est plus adapté en raison de son habileté supérieure avec le ballon à ses pieds, essentielle pour le jeu de construction que Ten Hag aimerait mettre en œuvre. C’était le bon moment pour changer.

Une collection des moments où la distribution de David De Gea s'est avérée coûteuse



Avec Maguire, cela a été tout aussi délicat. Le dépouiller d’emblée de la capitainerie aurait été une provocation. Maintenant, cela peut être considéré comme pragmatique, une conséquence naturelle de son importance décroissante, peut-être le défenseur central de quatrième ou cinquième choix de United.

Maguire peut être une figure défensive dominante mais il a du mal à déplacer le ballon rapidement et son manque de rythme est un problème lorsqu’il essaie de jouer avec une ligne plus haute. Même la préférence de son manager pour un pied gauche sur le côté gauche de la défense a présenté un défi.

Encore une fois, les paroles de Ten Hag sont sujettes à interprétation. « Disons que je suis content qu’il soit là et quand nous avions besoin de lui, il a fait son travail », a-t-il déclaré à la fin de la saison dernière. « Mais c’est aussi une décision qu’il doit prendre. » Une autre situation embarrassante touche à sa fin.

La prochaine étape pourrait être la plus intéressante.



Harry Maguire et Bruno Fernandes avec Erik ten Hag et le trophée de la Carabao Cup





Ten Hag devait faire tout cela tout en obtenant des résultats qui assureraient l’adhésion des joueurs et des supporters, les convainquant que des progrès étaient en cours. L’attente de six ans du club pour un trophée a pris fin. La qualification pour la Ligue des champions a été obtenue.

Maintenant, ce côté uni ressemble plus clairement à une construction de sa propre fabrication. Onana est le troisième de ses anciens joueurs de l’Ajax à le rejoindre à Old Trafford. Deux autres anciens joueurs d’Eredivisie sont également arrivés. On ne peut nier son influence sur le recrutement.

Cela apporte sa propre pression. Le progrès n’est jamais linéaire, mais ce soutien apporte une attente. On a fait confiance à Ten Hag pour mettre en place ce changement, ce nouvel ordre des choses. Cela a été habilement fait, l’équilibre a été trouvé. Mais les héritages de Ronaldo et De Gea sont en sécurité.

C’est la suite qui décidera de l’héritage d’Erik ten Hag.