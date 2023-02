Erik ten Hag déplore des départs «inacceptables» et de «grosses erreurs» lors du match nul contre Leeds alors que Manchester United se fait dire «oublie de courir après le titre de Premier League»

Manchester United a été invité à “oublier le titre” tandis qu’Erik ten Hag a critiqué le départ “inacceptable” de son équipe contre Leeds.

Le match à Old Trafford s’est terminé 2-2 après que l’équipe locale ait dû riposter après deux buts de moins, après avoir été prise au dépourvu au début de chaque mi-temps.

Getty Wilfried Gnonto est entré en action, marquant dès la première minute

Getty Les mêmes erreurs se sont répétées en début de seconde période pour Man United

Wilfried Gnonto a marqué après 55 secondes pour étourdir le public local, et moins de trois minutes après la pause de la mi-temps, ils ont doublé leur avance lorsque Raphael Varane a dévié sur une passe de Crysencio Summerville.

Marcus Rashford et Jadon Sancho plus tard ont tous deux trouvé le filet pour prendre un point du match, mais ce n’était pas un réconfort pour le manager Ten Hag, comme il l’a dit à talkSPORT.

“Très pauvre [starts to each half] et c’est inacceptable de commencer n’importe quel match », a-t-il déclaré.

«Surtout un derby comme nous l’avons fait, vous êtes à terre et vous devez riposter.

“Nous avons fait de grosses erreurs et c’est lié à l’attitude, nous ne sommes pas prêts à entrer dans les duels, nous perdons les duels, la formation était également mauvaise quand nous avons perdu le ballon, nous n’avons pas suivi nos principes et nous avons été rapidement bas.

“Nous avons eu un avertissement en première mi-temps et en deuxième mi-temps, c’était la même chose.”

AFP Ten Hag n’était pas un homme heureux

Après quelques passes simples, Gnonto avait le ballon dans le filet

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient raté le milieu de terrain vedette suspendu Casemiro, le Néerlandais a ajouté: “Nous avons une excellente équipe et peu importe qui entre, nous devons gagner ce match avec 11 ou 15 joueurs disponibles et sur le terrain .”

Le commentateur de talkSPORT et légende de Sunderland, Micky Gray, n’a pas non plus été impressionné par l’équipe locale, qui a été dominée lors du premier match de Leeds depuis le limogeage du manager Jesse Marsch.

“C’est aussi mauvais que je les ai vus jouer toute la saison, c’est vraiment le cas”, a-t-il déclaré.

“Oubliez Manchester United à la poursuite d’un titre de Premier League car loin de leur XI le plus fort, ils ont des vulnérabilités, ils ont encore des joueurs dans ce club de football qui ne devraient pas vraiment être ici.

“Vous l’avez vu ce soir, il y a des joueurs plus jeunes à qui vous pensez devoir parfois accorder le bénéfice du doute, mais vous voulez toujours en voir plus.

“Ce n’était tout simplement pas une performance ce soir, ils avaient l’air vraiment fragiles dans la première heure du match, oui ils ont récupéré leur chemin et en ont tiré quelque chose mais Manchester City et Arsenal avanceront le reste de la saison.”