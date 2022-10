Erik Ten Hag dénonce le manque de confiance de Manchester United lors d’un voyage à Etihad

Erik ten Hag a déclaré que Manchester United avait obtenu ce qu’il méritait dans une raclée 6-3 à Manchester City parce qu’il ne croyait pas pouvoir battre les champions de Premier League.

Pour la deuxième fois en seulement sept matches de championnat sous Ten Hag, United menait 4-0 à la mi-temps alors que City se déchaînait.

A LIRE AUSSI | “Jour sombre pour le football”: le président de la FIFA, Gianni Infantino, sur la tragédie du stade indonésien

Erling Haaland et Phil Foden ont réussi leurs tours du chapeau après la pause et seul le doublé tardif d’Anthony Martial a permis à United d’éviter une défaite record dans le derby de Manchester.

“C’est assez simple, c’est un manque de conviction”, a déclaré Ten Hag. “Quand vous ne croyez pas sur le terrain, vous ne pouvez pas gagner de matchs, c’est inacceptable.

“Nous sommes devenus indisciplinés pour suivre les règles et vous vous faites marteler, c’est ce qui s’est passé aujourd’hui.”

United avait rebondi après une embarrassante défaite 4-0 à Brentford en août pour remporter ses quatre derniers matches de championnat.

Mais tout espoir de montrer qu’ils avaient réduit l’écart sur City a été annihilé lors d’une première mi-temps au cours de laquelle les hommes de Pep Guardiola auraient pu marquer encore plus.

« Pour moi, c’était une surprise. Nous n’étions pas sur le pied avant, nous n’étions pas courageux sur le ballon et il y avait des espaces pour jouer mais nous n’étions pas assez courageux », a ajouté Ten Hag.

“Tout le mérite revient à City, mais cela n’a rien à voir avec City. Notre prestation n’a pas été bonne. Cela avait à voir avec la croyance en tant qu’individus et en tant qu’équipe.

United a fait preuve de combat en deuxième période alors qu’Antony a marqué son deuxième but depuis qu’il a rejoint Ten Hag pour passer d’Ajax à Old Trafford avant que Martial ne frappe deux fois dans les six dernières minutes.

Mais la décision de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc pendant les 90 minutes complètes soulève d’autres questions sur le rôle que Ten Hag prévoit pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or pour le reste de la saison.

Ten Hag a déclaré qu’il avait négligé Ronaldo “par respect” car il ne voulait pas jeter le joueur de 37 ans avec United à la poursuite de l’ombre.

Mais le Néerlandais était satisfait de la réaction de son équipe après la pause.

« En ce moment, je ne peux pas penser aux points positifs. Nous avons laissé tomber nos fans, nous nous sommes laissés tomber », a-t-il déclaré.

“A la mi-temps, on a changé les choses et on a changé d’attitude. Nous avons vu un Manchester United différent après la mi-temps et nous avons marqué des buts, nous en avons créé d’autres.

“Sur le ballon, nous avons été plus courageux, nous sommes entrés dans la moitié de terrain adverse et nous avons marqué trois buts.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici