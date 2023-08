Erik Ten Hag de Manchester United salue une victoire « brillante » après un « début d’horreur » contre Forest

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, était soulagé après que son équipe soit revenue d’un « début d’horreur » pour battre Nottingham Forest 3-2 à Old Trafford samedi.

United s’est retrouvé mené à deux buts en quatre minutes lors du choc de Premier League, mais en a retiré un grâce à Christian Eriksen et a continué à gagner grâce aux frappes de Casemiro et Bruno Fernandes en seconde période, ce dernier étant un penalty.

« Début d’horreur, mais le caractère de l’équipe était brillant », a déclaré Ten Hag à Match of the Day. « Nous sommes restés si calmes et posés. Nous sommes restés fidèles à nos convictions, à notre plan, avons joué du bon football et marqué trois bons buts. Ce fut un grand retour.

« Avec tout le respect que je dois à Forest, nous ne pouvons pas leur permettre [those goals]. C’étaient des cadeaux faciles. C’est fou, mais parfois les jeux se déroulent comme ça. Comme je l’ai dit, nous sommes restés calmes.

« C’est un marqueur, absolument. Nous avons vu que cette équipe peut rebondir. Si vous faites un tel départ, vous devez vous en remettre. Ce n’est pas facile, mais compliments à l’équipe. Nous avons la personnalité. Dans certains moments, nous peut certainement s’améliorer, mais en général, cette équipe a le caractère pour rebondir à tout moment. »

United a désormais remporté deux de ses trois matches de Premier League cette saison et a scellé une victoire importante après la défaite 2-0 du week-end dernier contre Tottenham.

Les Red Devils ne sont provisoirement qu’à un point du haut du classement, bien que leurs rivaux locaux, Manchester City, aient remporté leurs deux matchs jusqu’à présent et puissent progresser jusqu’à neuf points en battant Sheffield United à Bramall Lane dimanche.

