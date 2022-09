Erik ten Hag de Man United “convaincu” que Harry Maguire peut retrouver sa forme

Harry Maguire est en disgrâce à Manchester United cette saison depuis la défaite contre Brentford en août. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Erik ten Hag a lancé une solide défense du défenseur sous le feu Harry Maguire en insistant sur le fait que le capitaine de Manchester United peut inverser sa chute de forme.

Maguire a perdu sa place à Old Trafford et a été critiqué pour sa performance pour l’Angleterre contre l’Allemagne après avoir commis deux erreurs lors du match nul 3-3 à Wembley.

Le défenseur n’est pas disponible pour affronter Manchester City au stade Etihad dimanche en raison d’une blessure, mais Ten Hag a déclaré que le joueur de 29 ans pouvait retrouver son meilleur niveau.

“Je dois le soutenir mais je le soutiens parce que je crois en lui”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi.

“Pendant la période où j’ai travaillé avec lui en pré-saison, c’était bien, vraiment bien, l’entraînement et les matchs, alors il s’est brouillé [of the team] mais c’est aussi à cause des défenseurs centraux qui jouent maintenant et même après qu’il n’était pas dans l’équipe, il s’est très bien entraîné et la qualité était là.

“Ce que vous voyez, c’est un potentiel élevé. Dans le vestiaire, les entraîneurs et les joueurs croient en lui. C’est ce que je lui ai dit. Je suis sûr qu’il peut le faire et j’en suis convaincu.”

Malgré l’absence de Maguire, Ten Hag a reçu un coup de pouce avant le derby de Manchester après qu’Anthony Martial et Marcus Rashford aient repris l’entraînement pendant la pause internationale.

Le Néerlandais devra proposer un plan pour arrêter Erling Haaland, qui a marqué 14 buts en 10 matchs cette saison, mais le patron de United dit qu’il ne se concentre pas sur l’attaquant norvégien.

“Nous ne jouons pas contre Haaland, nous jouons contre Manchester City”, a ajouté Ten Hag. “Nous sommes convaincus de nos capacités et si nous agissons en équipe dans et hors du ballon, nous pouvons battre nos adversaires.”

Le derby à l’Etihad verra Ten Hag retrouver Pep Guardiola après que le duo ait travaillé ensemble au Bayern Munich.

Guardiola a déclaré la saison dernière que Ten Hag pourrait éventuellement être un futur manager de City, mais le patron de United a déclaré qu’il avait fait le bon choix de prendre la relève à Old Trafford.

“C’est un beau compliment, d’abord, mais je suis convaincu à 100 % [I made the right decision]”, a déclaré Ten Hag.

“J’ai choisi Man United avec tout ce qu’il y a dedans et je ne l’ai pas regretté une seconde jusqu’à présent.”