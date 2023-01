Erik ten Hag “convaincu” du succès de Manchester United et dit qu’Aaron Wan-Bissaka “fait de bons progrès” | Nouvelles du football

Erik ten Hag est “assez convaincu” qu’il réussira à Manchester United alors qu’il tente de ramener les jours de gloire à Old Trafford.

Ten Hag a pris le meilleur départ de tous les managers de United après avoir remporté 21 de ses 29 matchs en charge depuis son arrivée de l’Ajax l’été dernier et a supervisé une séquence de 10 matchs sans défaite dans toutes les compétitions.

Cette forme impressionnante a propulsé United dans la course au titre de Premier League avant l’énorme voyage de dimanche chez les leaders Arsenal – en direct sur Sky Sports – et les a vus progresser dans les deux coupes nationales.

United n’a pas remporté la Premier League depuis 2013 et a connu la dernière argenterie il y a près de six ans, mais Ten Hag est convaincu que cela peut changer sous sa direction.

“Il y a six ou sept équipes qui peuvent toutes gagner la Premier League car il y a tellement d’investissements”, a déclaré le Néerlandais.

“Lorsque vous avez la bonne philosophie et la bonne stratégie, beaucoup plus de clubs peuvent concourir pour les premières places. C’est un grand défi et si vous voulez être là, vous devez être vraiment bon.

“Vous avez besoin de cohérence, vous avez besoin d’une bonne stratégie, de cohérence dans la stratégie et vous avez besoin d’un travail acharné pour concourir là-bas. Si vous voulez gagner des trophées, tout doit aller dans le bon sens.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que United était sur cette voie avec lui, Ten Hag a ajouté : “Oui, je suis tout à fait convaincu de ce processus.

“Je pense que nous sommes dans la bonne direction, mais cela signifie également que nous devons beaucoup nous améliorer si vous voulez concourir à l’avenir pour les premières places, car la compétition sera vraiment difficile.”

“Responsabilité, transparence et honnêteté”

Chargé de superviser une grande reconstruction à Old Trafford, le travail méticuleux de Ten Hag a été clair au cours de sa première saison jusqu’à présent, tandis que son style de gestion ferme mais juste a également apporté de la discipline au club et gagné le respect de ses joueurs.

“Ce que je veux apporter, c’est une culture de normes et de valeurs élevées”, a-t-il déclaré.

“La responsabilité, la transparence et l’honnêteté – ce sont les valeurs que je veux établir et que je veux contrôler. Je pense que c’est la façon de fonctionner en interne mais aussi en externe, par exemple avec les médias et les fans.”

Ten Hag : Wan-Bissaka progresse bien

Un joueur dont l’avenir semblait incertain après l’arrivée de Ten Hag l’année dernière était Aaron Wan-Bissaka. Le joueur de 25 ans n’a fait qu’une seule apparition en Premier League avant Noël, mais a commencé les cinq matchs de championnat de United depuis la fin de la pause de la Coupe du monde.

United était à la recherche d’un arrière droit si Wan-Bissaka partait pendant la fenêtre de transfert de janvier, mais l’ancien défenseur de Crystal Palace restera désormais à Old Trafford après avoir impressionné Ten Hag ces dernières semaines.

“Il reprend l’entraînement et il fait de bons progrès depuis le début de la saison jusqu’à maintenant”, a déclaré le patron de United.

“Il était dans une mauvaise situation parce qu’il n’était pas en forme. Il a eu beaucoup de blessures, il a eu quelques maladies dans la première moitié de la saison avant novembre, mais les choses ont changé pendant la pause.

“Il a bien travaillé dans le camp d’entraînement et il a eu de bonnes performances dans les matchs. Je pense qu’il progresse bien et contre Crystal Palace, c’était l’un de nos meilleurs joueurs.”

